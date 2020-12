UFFICIO STAMPA GIORGIA MELONI * PALAZZO CHIGI – ROMA / FLASH MOB CENTRODESTRA: « LE FOTO »

«Oggi 3 dicembre si celebra la giornata internazionale delle persone con Disabilità. Se prima della pandemia il Governo aveva negato qualsiasi risposta concreta ai bisogni di oltre 5 milioni di italiani e le loro famiglie, cancellando il Ministero per le disabilità, non finanziando i caregiver, lasciando le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento ai minimi di sopravvivenza, con la pandemia la situazione si è ulteriormente aggravata sfiorando limiti di incostituzionalità e indecenza. Sono infatti proprio le persone con disabilità ad essere maggiormente colpite dalle limitazioni imposte in maniera scriteriata in nome del contenimento della pandemia: sospensione dei servizi riabilitativi, didattica a distanza che aumenta le difficoltà inclusive e le discriminazioni verso gli studenti con disabilità per carenze tecnologiche e di personale qualificato e drammatica situazione assistenziale. Queste sono solo alcune delle criticità che ogni giorno gravano sul mondo della disabilità. L’auspicio è che questa giornata, istituita con l’intento di accendere i riflettori su questa parte della popolazione mondiale, serva nel nostro Paese per risvegliare le coscienze di questo Governo insensibile alle necessità dei cittadini con disabilità. Noi di FDI saremo sempre al fianco delle persone con Disabilità e le loro famiglie per le loro battaglie e per i loro diritti per un paese più civile, giusto e solidale».