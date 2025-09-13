UDC * FESTA NAZIONALE – ROMA 13/9: «L’INTERVENTO DELLA PRESIDENTE MELONI, I SALUTI DI LORENZO CESA E MANFRED WEBER» (VEDI – RIVEDI DIRETTA VIDEO STREAMING) (PDF PROGRAMMA)

12.53 - sabato 13 settembre 2025

Il 13 e 14 settembre Roma sarà la cornice della Festa Nazionale dell’UDC, un appuntamento che torna dopo alcuni anni di pausa e che segna un passaggio importante per il nostro partito.

Al Centro Congressi Crowne Plaza avremo l’onore di ospitare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier Antonio Tajani e i ministri Andrea Abodi e Giancarlo Giorgetti.

Sarà un’occasione per discutere, insieme a leader politici e rappresentanti della società, di temi fondamentali per il futuro del Paese: sanità di prossimità, politiche per le famiglie, sostegno alle imprese, giovani ed economia.

La Festa Nazionale non sarà solo un momento di confronto, ma il simbolo concreto del nuovo percorso dell’UDC: rafforzare il centro, dare spazio alle nostre idee su tutto il territorio nazionale e rimettere al centro la persona!

