UCT * “SGUARDI SUL TRENTINO”: « CON ANDREA CASTELLI – LORENZO DELLAI – UGO MORELLI, A PALAZZO “BENVENUTI” (CASSA DI TRENTO) 2/3 ORE 17.30 »

Andrea Castelli, Lorenzo Dellai e Ugo Morelli saranno protagonisti dell’incontro “Sguardi sul Trentino” che si terrà a Trento, giovedì 2 marzo alle ore 17:30 presso la Sala Nones di Palazzo Benvenuti, via R. Belenzani 12. L’obiettivo? Interrogarci sulle criticità ma anche sulle opportunità con le quali questo territorio si sta misurando e provare ad immaginare scenari futuri

Sulle pagine del periodico «UCT – Uomo, Città, Territorio», da qualche mese, si tiene un dibattito a distanza sulla crisi d’identità che sta attraversando, negli ultimi anni, il Trentino. Ogni mese viene proposta un’intervista a un osservatore della realtà della provincia di Trento, che propone delle riflessioni sul senso del nostro territorio, su cosa significa oggi essere Autonomi e su quali possono essere le sfide del prossimo futuro. Questo dibattito si apre, ora, alla cittadinanza, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza collettiva del tempo – ricco di interrogativi ma anche di scommesse – che stiamo attraversando. Il primo appuntamento si terrà nella Sala Nones di Palazzo Benvenuti, edificio storico che la Cassa di Trento ha recentemente restituito alla comunità trentina, con l’intento di diventare luogo d’incontro e di dibattito in questi tempi di cambiamento.

La necessità di questi incontri deriva dalla consapevolezza del periodo di apparente smarrimento identitario che il Trentino sta attraversando. Con la conseguente necessità di avviare momenti di discussione pubblica: «Bisogna avere piena consapevolezza – sono parole di Dellai – dei segni dei tempi, senza paura e senza scoramenti, ma serve un grande impegno. Come diceva Bruno Kessler, bisogna coltivare l’inquietudine: guai ad avere quel senso di appagamento che ti fa pensare che, tanto, non serve cambiare. L’Autonomia, per come la intendiamo, è inquietudine costante. Nel momento in cui non è più così, l’Autonomia diventa mera amministrazione di ciò che c’è».

Rispetto a qualche decennio fa, infatti, Trento e il Trentino hanno subito la spinta verso la modernità senza riuscire a creare un linguaggio identitario che sapesse essere sintesi della propria storia. «Cesare Battisti? Citalo ai trentini – ammonisce proprio Castelli – e vedrai come, nonostante siano passati cent’anni dalla sua impiccagione, si dividano tra chi lo considera un eroe e chi un traditore. Questo accade perché non lo conoscono. Credo che questo la dica lunga su questa terra che, forse, non ha ancora fatto i conti con la propria storia».

«Oggi siamo di fronte ad una realtà che non evolve per innovazione – spiega Morelli – non riconoscendo che la tradizione è stata con buona probabilità, a sua volta, un’innovazione riuscita. Si procede per imitazione e quelle attuali non sono di certo le migliori condizioni per fare un salto di qualità. Le resistenze al cambiamento dimostrano come non siano state collocate in una logica perlomeno europea tutte le innovazioni che sono state apportate negli ultimi anni».

L’evento avrà inizio alle 17.30 e si concluderà con un aperitivo a cura di Palazzo Benvenuti Caffè.

Programma

Andrea Castelli | Attore, autore e regista teatrale

Lorenzo Dellai | già presidente della Provincia autonoma di Trento

Ugo Morelli | saggista e docente universitario

Ne discutono con Sara Andrei

Modera Alessandro Franceschini

Giovedì 2 marzo 2022

Presso la Sala Nones Palazzo Benvenuti | sede della Cassa di Trento

Via Rodolfo Belenzani, 12 TRENTO

*

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.