UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI * “IL PASSAGGIO E LA CONVIVENZA GENERAZIONALE: «  IL 22/11 AL VIGILIANUM DI TRENTO INTERVERRà LA PROFESSORESSA POZZI »

Il neo costituito Gruppo Giovani industriali e dirigenti UCID si presenta il 22 novembre presso l’aula magna del Vigilianum di Trento con una serata dal titolo “IL PASSAGGIO E LA CONVIVENZA GENERAZIONALE NELLE IMPRESE FAMIGLIARI “. L’evento vedrà l’intervento della Professoressa Maura Pozzi, Professore associato di Psicologia sociale e di comunità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore che porterà i risultati di alcune ricerche condotte sulle aziende familiari, spiegando in modo teorico i diversi modelli per convivere al meglio tra generazioni all’interno della stessa azienda. Nella seconda parte interverranno Gino e Alessandro Lunelli che porteranno il caso di Cantine Ferrari, azienda che ha saputo effettuare un ricambio generazionale magistrale.

“Il ricambio generazionale è un tema molto sentito e che va approfondito con attenzione, è per questo motivo che abbiamo voluto invitare dei relatori d’eccellenza”- Spiega Simone Pedretti, Presidente del gruppo giovani UCID “La professoressa Pozzi è una delle massime esperte di aziende famigliari in Italia ed è per noi un grande onore averla come ospite. Poter sentire poi il punto di vista del Cav. Lav. Gino Lunelli che si confronterà con quello del nipote Alessandro, è una possibilità unica perché poter unire la teoria ad un esempio reale e di successo renderà la serata sicuramente interessante.”