“TV2000” * INTERVISTA A MARIA ROMANA DE GASPERI – PUNTATA 2/4/2022: « “LA POLITICA SI È IMPOVERITA, OGGI NON CI DÀ RAGIONE DI VITA” » (RIVEDI VIDEO INTEGRALE – MIN 29.57)

11.39 - domenica 03 aprile 2022

“La politica si è impoverita, non ci dà oggi un entusiasmo, non ci dà una ragione di vita. Allora c’era. Oggi non sono capaci di darcela”. Così Maria Romana De Gasperi morta a Roma all’età di 99 anni, in un’intervista al programma ‘Soul’ che Tv2000.

Maria Romana De Gasperi, primogenita del grande statista, primo Presidente del Consiglio, fondatore della DC, padre dell’Europa e della Costituzione, per la Chiesa “servo di Dio. Prima delle quattro figlie amatissime, sempre a fianco del padre nella sua attività istituzionale e da sempre saggista, valorizzatrice del suo nome e dei suoi ideali, presidente della Fondazione che da lui prende il nome. Una donna decisa e libera, aperta, attentissima a quel che si muove nel campo delle idee politiche e sociali e capace di giudicarle.

LINK VIDEO