TV SORRISI E CANZONI * CLASSIFICA CONDUTTORI: « BARBARA PALOMBELLI è STATO IL PERSONAGGIO TELEVISIVO PIù STACANOVISTA DELLA SCORSA STAGIONE TELEVISIVA »

Barbara Palombelli è stato il personaggio televisivo più stacanovista della scorsa stagione televisiva, accumulando più di 700 ore in onda in nove mesi. È la rivelazione di Tv Sorrisi e canzoni che ha pubblicato la classifica dei 30 conduttori (singoli o in coppia) più presenti in video tra il 31 agosto 2019 e il 5 giugno 2020.

Al primo posto c’è la conduttrice di “Forum” (su Canale 5), di “Lo sportello di Forum” (Rete 4) e “Stasera Italia” (Rete 4) che non si è mai fermata anche nel periodo più buio della “Fase 1”: arriva a segnare 716 ore in onda. Sul podio con lei, Sveva Sagramola (“Geo” su Rai3) con 470 ore e Tiziana Panella (“Tagadà” su La7) con 380 ore.

«Mi piace questo primato» ha dichiarato Barbara Palombelli in un’intervista esclusiva pubblicata da Sorrisi. «Ma non sarebbe possibile raggiungere questi risultati se non avessi delle grandi squadre». La giornalista ha poi aggiunto: «Serve una disciplina micidiale e un’organizzazione militare». L’arma segreta? «Lo yoga che mi aiuta a tenere la concentrazione 20 minuti di cyclette al giorno per il fisico».

Ecco le prime 15 posizioni. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola questa settimana, è possibile trovare le prime 30.

1. Barbara Palombelli – 716 ore

2. Sveva Sagramola – 470 ore

3. Tiziana Panella – 380 ore

4. Barbara d’Urso – 362 ore

5. Serena Bortone – 359 ore

6. Alberto Matano e Lorella Cuccarini – 343 e 344 ore

7. Valentina Bisti e Roberto Poletti – 333 ore

8. Eleonora Daniele – 332 ore

9. Myrta Merlino – 312 ore

10. Giancarlo Magalli – 312 ore

11. Maria De Filippi – 301 ore

12. Francesco Vecchi – 300 ore

13. Bianca Guaccero – 297 ore

14. Gerry Scotti – 268 ore

15. Flavio Insinna – 267 ore