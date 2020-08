+TRENTOVIVA * AMMINISTRATIVE 2020: « DEPOSITATA LA LISTA PARITARIA, ORA PRONTI PER REALIZZARE UNA CITTà MODERNA E SICURA » (ELENCO COMPLETO NOMI)

Il progetto per le comunali di Trento di ItaliaViva e +Europa è stato ufficialmente depositato in municipio nella giornata di domenica 9 agosto. +TrentoViva si presenta agli elettori con una lista paritaria e moderna, tanto da non avere un capolista ma pari dignità tra tutti i candidati e canditate.

La lista +TrentoViva, che si presenterà in tutte e dodici le circoscrizioni, è il frutto del lavoro di selezione della Commissione elettorale che ha potuto scegliere tra numerosi profili di elevato spessore.

I valori e l’impegno del progetto sono ben rappresentati dalle storie degli stessi candidati: che hanno un’età compresa tra i diciotto e gli ottanta anni, che spaziano da persone non vedenti a trentini con origini internazionali, da pensionati a liberi professionisti, con espressioni sia del settore pubblico che di quello privato. Con questa squadra +TrentoViva vuole costruire una trento paritaria, moderna ed europea vedendo un futuro fatto di sostenibilità intergenerazionale.

In allegato la lista dei candidati per il Consiglio comunale di Trento .

Il programma definitivo è disponibile sul sito www.piutrentoviva.it.