TRENTODOC * DOLOMITI: « TOUR 2022 DEL METODO CLASSICO, TRE WEEKEND DAL 10 AL 14 IN VAL DI FASSA / DAL 17 AL 20 A MADONNA DI CAMPIGLIO E PINZOLO / DAL 24 AL 27 IN VAL DI FIEMME »

Trentodoc sulle Dolomiti: l’edizione 2022 in Val di Fassa, Madonna di Campiglio-Pinzolo e Val di Fiemme. A febbraio le tre località famose per gli sport sulla neve ospiteranno l’edizione invernale della kermesse dedicata al metodo classico trentino: oltre 40 locali coinvolti in un palinsesto di degustazioni alla scoperta delle 200 etichette Trentodoc.

Tornano in alta quota le bollicine di montagna, protagoniste di un evento diffuso che si svolgerà in alcune delle più suggestive località trentine tra rifugi, hotel, ristoranti stellati, osterie ed enoteche. Territorio, metodo classico e abbinamenti sono i temi che ispireranno il calendario dell’edizione invernale 2022 di “Trentodoc sulle Dolomiti”, manifestazione che avrà luogo nel mese di febbraio nel corso di tre weekend: dal 10 al 14 in Val di Fassa, dal 17 al 20 a Madonna di Campiglio e Pinzolo e, infine, dal 24 al 27 in Val di Fiemme.

Lo scenario paesaggistico e naturalistico delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, farà da sfondo ai tre appuntamenti pensati per proporre agli appassionati di bollicine, di neve e di montagna l’occasione per degustare Trentodoc e scoprirlo interpretato dalle 63 case spumantistiche associate all’Istituto.

“Trentodoc sulle Dolomiti” inizierà il 10 febbraio (fino al 14) in Val di Fassa, nei centri di Moena, Canazei, Campitello, Pozza e Vigo di Fassa, sul Passo Sella e a Passo San Pellegrino, dove si trovano il Catinaccio con le Torri del Vajolet, il Gruppo del Sella, il Sassolungo e la Marmolada, montagne di bianca dolomia che al tramonto regalano lo spettacolo dell’enrosadira tingendosi di rosso, con sfumature rosa e viola.

Le etichette Trentodoc saranno servite, a pranzo e a cena, nell’appuntamento “La Steak tartare incontra Trentodoc” al Ristorante El Paeldi Roberto Anesi (Miglior Sommelier d’Italia AIS 2017 – Premio Trentodoc) o insieme ai piatti della tradizione ladina e della cucina di montagna (al Caffè Antermont, all’Hotel Ristorante Foresta, al Ristorante El Filò, all’Osteria La Montanara, al Ristorante Rita Stube e al Ristorante Alla Locanda) e saranno presentate in insoliti accostamenti con la pizza (al Ristorante Pizzeria Scoiattolo) e in contesti di particolare fascino destinati al benessere, come il complesso termale QC Terme. Salendo in quota, invece, sarà possibile raggiungere il Rifugio Fuciade, per una cena accompagnata dalle bollicine di montagna circondati dalla catena di Costabella, con una vista panoramica sulle Pale di San Martino e sul Col Margherita. Il Rifugio Carlo Valentini Passo Sella, a 2218 metri di altitudine, proporrà un pic-nic gourmet (dalle ore 11.30 alle 13.30) mentre alla Baita Checco, sul Catinaccio in località Ciampedie – altopiano che in lingua ladina significa Campo di Dio – sarà possibile sperimentare i prodotti tipici della Val di Fassa godendosi un momento di relax. I menùMichelin ispirati a Trentodoc – primo metodo classico a ottenere la DOC in Italia e tra i primi al mondo – completeranno il weekend con i piatti degli chef stellati Paolo Donei di Malga Panna e Stefano Ghetta de L Chimpl da Tamion.

La scoperta del metodo classico proseguirà dal 17 al 20 febbraio a Madonna di Campiglio e Pinzolo, in Val Rendena, in un paesaggio dominato dai profili delle Dolomiti di Brenta, del gruppo montuoso dell’Adamello e della Presanella.

Oltre alle numerose occasioni di degustazione, il programma prevedrà esperienze in alta quota: dal pranzo allo Chalet Fiat (sabato 19 febbraio), che sorge a un’altezza di oltre 2000 metri, a una sosta a base di bollicine di montagna al Rifugio 5 Laghi e al Rifugio Patascoss, fino al Rifugio Malga Ritorto, dove sarà possibile godersi il momento del tramonto dopo una giornata di sci (raggiungibile con il gatto delle nevi). L’offerta enogastronomica continuerà anche in centro a Madonna di Campiglio, con il menù del territorio de Il Convivio e delRistorante Due Pini. L’Hotel Gianna, invece, proporrà all’interno della sua spa (dalle ore 9 alle 15) l’appuntamento “Wellness time con Trentodoc” che comprende un trattamento all’uva in vasca Nuvola, seguito dall’offerta delle bollicine di montagna. Prima di sedersi a tavola, al Bar Dolomiti e al Bar Genzianella, si potrà godere di un calice partecipando a uno spettacolo di musica dal vivo e a un dj set, mentre Ferrari Spazio Bollicine dedicherà il suo evento al tema del dosaggio zero, con la possibilità di approfondirne le sfaccettature insieme ai prodotti dei presidi Slow Food. Per i più curiosi, il Wine Bar InCantina e l’Alimentari Enoteca Caola 1921, storica bottega di prodotti della tradizione locale, che per la prima volta compare all’interno del palinsesto della kermesse, saranno una sosta da non perdere per degustare Trentodoc in abbinamento ai prodotti trentini. A riprova della versatilità di Trentodoc e quindi della sua grande capacità di abbinamento a tavola, infine, nasceranno le esperienze enogastronomiche ispirate alle bollicine di montagna, opera di tre chef stellati: Davide Rangoni di Dolomieu, Giovanni D’Alitta di Stube Hermitage e Sabino Fortunato de Il Gallo Cedrone.

La terza tappa di “Trentodoc sulle Dolomiti” avrà luogo in Val di Fiemme dal 24 al 27 febbraio, tra Cavalese, Varena, Predazzo e Tesero, in uno scenario d’eccezione, in cui lo sguardo spazierà dalle Pale di San Martino al Latemar, fino alla catena del Lagorai.

La programmazione offrirà molte opportunità per scoprire le 63 case spumantistiche, grandi e piccole realtà, associate all’Istituto Trento Doc: dagli aperitivi – presso lo storico Hotel La Stua di Cavalese, l’Hotel La Roccia e Hotel Al Cervo – al “Marendöl (Brunch)” dell’Hotel Orso Grigio fino ai pranzi e alle cene a La Cantinetta di Varena e al Ristorante Pizzeria El Calderon. Infine, salendo in quota a Lo Chalet (a Cavalese – Ski area Cermis) e allo Chalet44 Alpine Lounge (Località Morea, Predazzo – Ski area Alpe Lusia) – entrambi new entry in questa edizione 2022 – sarà possibile degustare le etichette Trentodoc godendosi il paesaggio d’inverno. Per vivere a pieno questo weekend non potrà mancare l’esperienza stellata al Ristorante El Molin in cui lo chef Alessandro Gilmozzi, in una serata dal titolo “Il profumo della neve” perfezionerà ricette di montagna lasciandosi condurre dalla tradizione del foraging, arte praticata per secoli in Trentino con lo scopo di preservare le ricchezze del bosco e utilizzarle durante l’inverno. La proposta sarà all’insegna di etichette Trentodoc in abbinamento al menù experience.

Anche quest’anno tutti coloro che parteciperanno a “Trentodoc sulle Dolomiti”, appassionati e viaggiatori, potranno consultare l’Applicazione Trentodoc – disponibile su App Store e Google Play. Presentata nel 2020 dall’Istituto Trento Doc e pensata per accompagnare le persone alla degustazione, in tour o nei momenti conviviali, a casa e al ristorante, consente di scoprire le 63 case spumantistiche associate all’Istituto, le loro etichette, ma anche le modalità̀ di visita in cantina e oltre 200 punti di interesse naturalistico, culturale, sportivo ed enogastronomico.

Trentodoc ha ricevuto 72 medaglie – 22 ori e 50 argenti – diventando lo spumante più premiato d’Italia, all’interno dell’edizione 2021 del concorso “Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC)”, ideato da Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine.

Per tutti gli appuntamenti in programma è richiesto il Green Pass rafforzato e il rispetto delle regole di sicurezza previste dai locali. Si consiglia di prenotare.

La manifestazione “Trentodoc sulle Dolomiti” è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Azienda di Promozione Turistica della Val di Fassa, l’Azienda di Promozione Turistica di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena e con l’Azienda di Promozione Turistica Val di Fiemme.

TRENTODOC SULLE DOLOMITI – VAL DI FASSA

10-11-12-13-14 FEBBRAIO 2022

L’APERITIVO

HOTEL EL PILON

dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 21

Bollicine Trentodoc al Pilon

Strèda de Meida 25 – Pozza di Fassa

Tel. +39 0462 764238

RAMPEÈR BIRRIFICIO OSTERIA

dalle 17 alle 19

Trentodoc: la “frizzantezza” invernale

Strèda Dolomites 24 – Campitello di Fassa

Tel. + 39 339 4033901

OSTARIA DaSté DI VILLA RUGGERO WINE HOTEL

dalle 19 alle 21

Trentodoc incontra Amatrice

Strèda Dolomites 100 – Campitello di Fassa

Tel. +39 0462 750442

CAFE’ ANTERMONT

dalle 16 alle 19.30

Trentodoc e cicchetti ladini in piazza

Piazza de Marconi 15 – Canazei

Tel. +39 0462 601708

I MENU’ DEL TERRITORIO

HOTEL RISTORANTE FORESTA

a pranzo e a cena

Trentodoc à la carte

Strada de la Comunità de Fiem 42 – Moena

Tel. +39 0462 573260

RIFUGIO FUCIADE

a cena

Una sera in baita con Trentodoc

Loc. Fuciada 1 – Passo San Pellegrino

Tel. +39 0462 574281| rifugiofuciade@gmail.com

BAITA CHECCO

a pranzo

dalle 12 alle 15

Trentodoc … neve, sole, relax con le bollicine!

Loc. Ciampedie – Vigo di Fassa

Tel. +39 338 1239694 | prenotazione consigliata | a sinistra all’uscita della funivia

RISTORANTE EL FILO’

a pranzo e a cena

domenica 13 a pranzo esclusa

Trentodoc … frizzanti emozioni di montagna

Strèda Dolomites 103 – Pozza di Fassa

Tel. +39 0462 763210 | parcheggio di fronte al ristorante

4Ú – FOR YOU BISTROT DI X ALP HOTEL

a cena

dalle 19.30

Trentodoc selection – only 4Ú

Strèda Jumela 35 – Pozza di Fassa

Tel. +39 0462 764205| info@xalphotel.it

EL PAEL

a pranzo e a cena

La Steak tartare incontra Trentodoc

con Roberto Anesi, Miglior Sommelier d’Italia AIS 2017 – Premio Trentodoc

Strèda de Roma 58 – Canazei

Tel. + 39 0462 601433 | prenotazione richiesta

RISTORANTE ALLA LOCANDA

a pranzo e a cena

dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21

Perlage Trentodoc sulla neve

Art hotel Locanda degli Artisti

Strèda Roma 23 – Canazei

Tel. +39 0462 888023

EL CIANTON

a pranzo e a cena

Trentodoc in grande

Strèda del Faure 20 – Canazei

Tel. +39 0462 606581 | prenotazione richiesta

OSTERIA LA MONTANARA

a cena

A cena da Paolino … è Trentodoc!

Strèda Dolomites 185 – Canazei

Tel. +39 0462 602610 | prenotazione richiesta

RISTORANTE RITA STUBE

a pranzo e a cena

dalle 12 alle 13.30 e dalle 19 alle 21

Il nostro Menù spumeggiante con Trentodoc

Strèda de Pareda 16 – Canazei

Tel. +39 0462 601219 | info@hotelrita.com

I MENU’ STELLATI

MALGA PANNA*

a pranzo e a cena

La Tradizione incontra Trentodoc

Chef Paolo Donei

Strèda de Sort 64 – Moena

Tel. +39 0462 573489

L CHIMPL DA TAMION*

a cena

domenica 13 esclusa

Trentodoc … bollicine al profumo del bosco

Chef Stefano Ghetta

Strèda de Tamion 5 – Vigo di Fassa

Tel. + 39 0462 769108

LE PROPOSTE INSOLITE

QC TERME

a pranzo

dalle 12 alle 15

Wellness Food tra bolle e bollicine Trentodoc

Strèda di Bagnes 21 – Pozza di Fassa

Tel. +39 0462 091111

LE GIARE

a pranzo e a cena

dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 22

Trentodoc incontra un calice particolare… da mangiare!

Piaza del Malghèr 20 – Pozza di Fassa

Tel. + 39 0462 764696

RISTORANTE PIZZERIA SCOIATTOLO

a pranzo e a cena

dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30

Pizza e Trentodoc

Streda Dolomites 96 – Canazei

Tel. +39 0462 601799

ENOTECA VALENTINI

dalle 16 alle 19

Degustazioni in enoteca con Trentodoc

Strèda do Ruf de Antermont 2 – Canazei

Tel. +39 0462 601134

RIFUGIO CARLO VALENTINI PASSO SELLA

dalle 11.30 alle 13.30

Picnic sulla neve

Strèda de Sela 23 – Passo Sella

Tel. + 39 0462 601183

TRENTODOC SULLE DOLOMITI – MADONNA DI CAMPIGLIO E PINZOLO

17-18-19-20 FEBBRAIO 2022

TRENTODOC IN QUOTA

CHALET FIAT

Sabato 19 a pranzo

Bollicine Trentodoc a 2000 metri sopra il cielo

Località Spinale (2.014m), Madonna di Campiglio

Raggiungibile con la cabinovia (dalle 8.30 alle 16.30)

Tel. +39 0465 946090

RIFUGIO 5 LAGHI

Tutti i giorni dalle 11 alle 15

Dolomiti e Trentodoc: un panorama per i 5 sensi

Loc. 5 Laghi, Madonna di Campiglio – all’arrivo della cabinovia 5 Laghi (8.30 – 16.30)

Tel. +39 0465 443270

RIFUGIO MALGA RITORTO

Venerdì 18 dalle 19.30

Bollicine di montagna e stelle, ammirando il Brenta

Località Ritorto 1, Madonna di Campiglio

Trasporto con gatto delle nevi da Piazzale Patascoss

Su prenotazione

Tel. +39 349 6398070

RIFUGIO PATASCOSS

Sabato 19 e domenica 20 dalle 11.30 alle 16

Neve e bollicine di montagna

Via Nambino Loc. Patascoss, Madonna di Campiglio

Tel. +39 0465 440122

L’APERITIVO TRENTODOC

BAR DOLOMITI

Venerdì 18 e sabato19 dalle 18 alle 20

Trentodoc & Live Music

Via degli Sfulmini 21, Madonna di Campiglio

Tel. +39 0465 440613

BAR GENZIANELLA

Sabato 19 dalle 19

Trentodoc & Dj set

Corso Trento 47, Pinzolo

Tel. +39 348 3571867

HOTEL GIANNA

Tutti i giorni dalle 9 alle 15

Wellness time con Trentodoc

Presso la SPA dell’Hotel

Via Vallesinella 16, Madonna di Campiglio

Su prenotazione

Tel. +39 0465 441106 | info@hotelgianna.it

I MENU’ STELLATI

DOLOMIEU*

Tutti i giorni a cena

Trentodoc e la montagna d’inverno

Il sommelier Remo Onesto racconta Trentodoc

In cucina lo chef Davide Rangoni

DV Chalet Boutique Hotel & SPA

Via Castelletto Inferiore 10, Madonna di Campiglio

Tel. +39 0465 443191

HERMITAGE*

Tutti i giorni a pranzo

Le Dolomiti: poesia negli occhi, nel piatto e nel calice Trentodoc

Il Signor Giacomo Maffei racconta Trentodoc

In cucina lo chef Giovanni D’Alitta

BioHotel Hermitage

Via Castelletto Inferiore 69, Madonna di Campiglio

Su prenotazione

Tel. +39 0465 441558

IL GALLO CEDRONE*

Tutti i giorni a cena

Libera interpretazione di Trentodoc

Il sommelier Giuseppe Greco racconta Trentodoc

In cucina lo chef Sabino Fortunato

Taverna dell’Hotel Bertelli

Via Cima Tosa 80, Madonna di Campiglio

Tel. +39 0465 441013

I MENU’ GOURMET

IL CONVIVIO

Tutti i giorni dalle 19 alle 21.30

Trentodoc, Il Convivio e le sue eccellenze

In cucina lo chef Marco Cresciullo

Alpen Suite Hotel

Viale Dolomiti di Brenta 84, Madonna di Campiglio

Tel. +39 0465 440100

RISTORANTE DUE PINI

Tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.00

Da Trentodoc ai Due Pini, un viaggio nel territorio

In cucina lo chef Stefano Righetti

Via Spinale 37b, Madonna di Campiglio

Tel. +39 0465 441033

TRENTODOC TASTING

ALIMENTARI ENOTECA CAOLA 1921

Tutti i giorni dalle 18.30 alle 20

Alla scoperta di Trentodoc e delle eccellenze dei prodotti trentini

Via Arc. Maturi 1, Pinzolo

Su prenotazione

Tel.+39 0465 501029 | alimentari.caola@virgilio.it

FERRARI SPAZIO BOLLICINE

Tutti i giorni dalle 18 alle 19

Trentodoc dosaggio zero incontra i presidi Slow Food del Trentino: conduce Milan Stefek

Piazza Righi, Madonna di Campiglio

Su prenotazione

Tel. +39 380 4378555

INCANTINA

Giovedì 17 e venerdì 18 dalle 21 alle 23

Sabato 19 e domenica 20 dalle 11 alle 17 e dalle 21 alle 23

Trentodoc e il suo territorio

Via 27 Giugno 7, Pinzolo

Tel. +39 349 8808128

TRENTODOC SULLE DOLOMITI – VAL DI FIEMME

24-25-26-27 FEBBRAIO 2022

BRUNCH TRENTODOC

HOTEL ORSO GRIGIO

dalle 11 alle 14

Marendöl (Brunch) dell’Orso

Via Giovanelli 5, Cavalese

Tel. +39 0462 341481 | info@hotelorsogrigio.it

L’APERITIVO TRENTODOC

LO CHALET

dalle 11 alle 14

Bollicine Trentodoc in quota

Cavalese – Ski area Cermis

Tel. +39 0462 888011 | 200m all’uscita della seggiovia Lagorai)

RISTORANTE LA STUA

dalle 17 alle 20.30

Fiocchi di Trentodoc

Piazza Dante, Cavalese

Tel. +39 0462 340235

EL MOLIN WINEBAR & BISTROT

dalle 18 alle 20

L’eleganza del Trentodoc

Via G. Muratori 6, Cavalese

Tel. +39 379 1859555 | elmolinwinebar@gmail.com

LA ROCCIA WELLNESS HOTEL

domenica 27

dalle 18.30 alle 20.30

The sound of Wood & Trentodoc

Via Marco n°53, Cavalese

Tel. +39 0462 231133 | info@larocciacavalese.com | su prenotazione

HOTEL AL CERVO

dalle 17 alle 20

Aperitivo Trentodoc Black & White

Via IV Novembre 18, Tesero

Tel. +39 0462 813139 | info@albergoalcervo.com | su prenotazione

WINE BAR ANCORA

dalle 17 alle 20.30

Trentodoc all’Ancora

Via Roma 7, Predazzo

Tel. +39 0462 501651 | info@ancora.it

CHALET44 ALPINE LOUNGE

dalle 11 alle 14

Trentodoc: bollicine sulla neve

Località Morea, Predazzo – Ski area Alpe Lusia

Tel. +39 0462 880034 / +39 349 6190376 | info@chalet44.it

I MENÙ DEL TERRITORIO

LA CANTINETTA DI VARENA

a pranzo e a cena

Balle & Bolle

Via Val del Rù 11, Varena

Tel. +39 0462 342695

RISTORANTE PIZZERIA EL CALDERON

a pranzo e a cena

dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22

Trentodoc e vista Pale di San Martino

Via Cermis 4, Cavalese

Tel. 0462340111 | calderoncavalese@gmail.com

RISTORANTE LE MIGOLE

a pranzo e a cena

escluso giovedì 24

Che BOLLE a Le Migole!

Via Tresselume 10/A, Lago di Tesero

Tel. +39 333 5344922 | info@lemigole.it

IL MENÙ STELLATO

EL MOLIN RESTAURANT*

a cena

Il profumo della neve

In cucina lo Chef Alessandro Gilmozzi

Via G. Muratori 4, Cavalese

Tel. +39 0462 340074