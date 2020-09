+ TRENTO VIVA * AMMINISTRATIVE 2020: « DIALOGO CON L’EUROPARLAMENTARE GOZI IN VIDEOCONFERENZA, CAFFè TRIDENTE – PIAZZA DUOMO – DOMENICA 6/9 ORE 16.00 »

Sandro Gozi, eurodeputato di ReNew Europe, già sottosegretario agli Affari europei nei governi Renzi e Gentiloni, sarà visibile su grande schermo Trento IN VIDEOCONFERENZA domenica 6 settembre ore 16.00 dove interverrà, insieme alla Senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, all’incontro “Perché l’Europa è una grande opportunità?”. Presenti anche i candidati di ItaliaViva.

“Il Trentino è una regione profondamente europea che ha dato molto alla costruzione del progetto di un’Europa unita – dice Gozi -. Non è casuale che uno dei padri fondatori dell’UE si chiami Alcide de Gasperi. E questo patrimonio culturale e politico sarà determinante in questo momento storico, in cui Trento e il Trentino saranno protagonisti nell’attuazione del piano di rilancio e trasformazione dell’economia europea e italiana”.

Durante l’incontro, quindi, si parlerà di Europa ma non solo. Al centro del dibattito anche il ruolo strategico che la città di Trento può svolgere nel prossimo futuro come ponte tra l’Italia e i paesi UE.

Obiettivo condiviso anche dai candidati di +TrentoViva che puntano a fare di questa città, una realtà senza confini.

“La crisi è pesante e per non restarci sotto abbiamo un’opportunità: riconvertire l’Italia all’ Europa. Le cose vanno raccontate per come sono, a fine anno rischiamo il -12% di PIL, il 160% del rapporto debito/PIL – spiega la senatrice di ItaliaViva Donatella Conzatti.

La crescita non è un’opzione è una necessità da costruire con tutte le forze umane e finanziarie. Sul fronte della finanza i 100 mld già impiegati dal Governo e i 209 mld del Recovery Fund sono una enorme opportunità non esattamente per tornare a come eravamo prima del COVID ma per riconvertire su tre direttrici: sostenibilità sociale, transizione ambientale, evoluzione digitale. E naturalmente per risolvere problemi noti da almeno 20 anni: lavoro, giustizia e pubblica amministrazione” conclude Conzatti.