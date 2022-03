TRENTO FUNIVIE * TURISMO INVERNALE 2022: « PROLUNGAMENTO SCI NOTTURNO SUL MONTE BONDONE, DUE GLI APPUNTAMENTI (MARTEDÌ 15 E GIOVEDÌ 17 MARZO) »

16.20 - giovedì 10 marzo 2022

In considerazione delle temperature attuali, che permettono un buon mantenimento del piano sciabile, la Società Trento Funivie ha deciso di prolungare le serate di sci notturno fino al 17 marzo 2022.

Sono pertanto in programma altri due appuntamenti, MARTEDI 15 e GIOVEDI 17 MARZO 2022 con il consueto orario 20-22.30.

Le piste aperte saranno Diagonale Montesel, Lavaman, Cordela.

Lo snowpark rimarrà chiuso martedì 15 in quanto il park avrà già il setup per ospitare l’evento AIRBLASTER SKOL previsto per il mercoledì 16 marzo, mentre sarà regolarmente aperto per il gran finale di giovedì 17 marzo.

La Società intende in questo modo ringraziare tutti gli appassionati sciatori che anche quest’anno hanno apprezzato lo sci notturno del Monte Bondone, con presenze particolarmente importanti: una media di oltre 2900 passaggi, e ben 3 serate record, dove si sono superati i 3400 passaggi notturni sulla seggiovia Montesel.

Si ricorda che la biglietteria aperta durante il servizio serale è alla partenza della seggiovia Montesel.

I biglietti possono essere acquistati anche online e ritirati presso la pick up box a fianco alla biglietteria di Vason.

Tutte le piste e gli impianti del Monte Bondone sono regolarmente aperti e con ottime condizioni di sciabilità.

