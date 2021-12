TRENTO FUNIVIE SPA * SKIAREA MONTE BONDONE (TN): « PISTE APERTE DA DOMANI VENERDÌ 3 DICEMBRE, IN FUNZIONE LA SEGGIOVIA MONTESEL ED IL TAPIS ROULANT DEL CAMPO “PRIMI PASSI“ – VASON »

17:33 - 2/12/2021

Saranno in funzione la seggiovia Montesel, il tapis roulant del Campo Primi Passi di Vason. Piste aperte da venerdì 3 dicembre:

1. Diagonale Montesel, lunghezza metri 950 (Blu)

2. Cordela, lunghezza metri 1800 (Blu)

3. Campo Primi Passi Vason

Da sabato 04 dicembre sarà in funzione anche la seggiovia Palon con la relativa pista e i due nuovi tapis roulant lunghi complessivamente 180 m posizionati lungo la pista Cordela.

4. Palon, lunghezza metri 1980 (rossa)

Si sottolinea che la sciabilità è garantita all’interno della palinatura.

Tariffe promozionali per venerdì 3 dicembre skipass giornaliero (non cumulabili con altre promozioni):

Adulti euro 28,00

Ragazzi/Bambini euro 20,00

Tariffe promozionali da sabato 4 dicembre skipass giornaliero (non cumulabili con altre promozioni):

Adulti euro 35,00 acquistato online; euro 37,00 acquistato in biglietteria

Ragazzi euro 24,50 acquistato online; euro 26,00 acquistato in biglietteria

Bambini euro 17,50 acquistato online; euro 18,5 acquistato in biglietteria

E’ valida (solo presso le biglietterie) la promozione “bimbo 0- 8 gratis” per i nati dopo il 30.11.2013 (con acquisto contestuale del genitore adulto, rapporto 1:1).

Si ricorda che è necessario l’utilizzo della mascherina chirurgica o superiore e mantenere adeguato distanziamento sia presso la biglietteria, sia presso le stazioni di partenza degli impianti.

I sistemi di innevamento programmato sono pronti per entrare nuovamente in funzione, compatibilmente con le temperature, per consentire l’apertura delle altre piste. Seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni.

La biglietteria di Vason sarà aperta dalle 8:45 alle 16:30. Invitiamo tutti, in ottemperanza alle linee guida per il contenimento del Covid 19, ad acquistare gli skipass online sul sito www.skimontebondone.it al fine di evitare qualsiasi assembramento. L’acquisto online permette altresì di ottenere uno sconto del 5% rispetto al prezzo di biglietteria.

Si potranno acquistare anche gli skipass stagionali per i residenti dei comuni convenzionati. Invitiamo a presentarsi alle casse con la documentazione già compilata (scaricabile dal nostro sito www.skimontebondone.it, sezione stagionali – listino comuni convenzionati) al fine di evitare inutili attese.

Si ricorda inoltre che la prevendita dello skipass stagionale ADULTO Monte Bondone e Superskirama terminerà l’8 dicembre 2021.

Si conferma l’apertura del punto cassa skipass stagionali a Trento città, presso il punto informativo di Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi in piazza Dante, 24 fino al 18 dicembre 2021, dal lunedì al sabato con orario 10.30-13.00 e 14.00-17.45.

Si invitano tutti gli Operatori Turistici ed i loro clienti a guardare tutti gli aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche ed eventuali ulteriori aperture di impianti e piste, collegandosi al nostro sito internet www.skimontebondone.it alle nostre pagine di Facebook e Instagram, oltre che a scaricare la nostra app Ski Monte Bondone disponibile su PlayStore.

Foto