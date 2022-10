TRENTO FILM FESTIVAL – FONDAZIONE MUSEO STORICO TRENTINO * “VISIONI“: « AL CENTRO DI QUESTA PRIMA PUNTATA LA MONTAGNA INCLUSIVA (24/10 SU HISTORY LAB) »

13.35 - venerdì 21 ottobre 2022

Visioni. Il Trento Film Festival dalle Dolomiti alle vette del mondo. Lunedì 24 ottobre riparte la trasmissione di History Lab nata dalla sinergia tra il Trento Film Festival e la Fondazione Museo storico del Trentino, ormai giunta alla sua quarta stagione. Al centro di questa prima puntata, la montagna inclusiva e per tutte/i.

In questo 2022, Settantesimo anniversario del Trento Film Festival, la collaborazione tra la Fondazione Museo Storico del Trentino e la storica rassegna di cinema e culture di montagna è stata inevitabilmente molto ricca, a partire dalla realizzazione della mostra “Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival”, inaugurata presso Le Gallerie di Trento ad aprile e aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2023.

Ecco allora che proprio la mostra è diventata il set ideale per la quarta stagione di Visioni. Il Trento Film Festival dalle Dolomiti alle vette del mondo, la trasmissione televisiva che dal 2019 va in onda all’interno del progetto televisivo History Lab e che racconta – attraverso film, esperienze e testimonianze dirette – come la storia del Festival si sia intrecciata non solo alla storia dell’alpinismo e delle culture delle terre alte di tutto il mondo, ma anche a quella del Trentino e del suo capoluogo.

Anche quest’anno la trasmissione si è divisa in due parti: quattro puntate di avvicinamento al Festival con film e documentari a tema, e quattro puntate autunnali in compagnia dei protagonisti e delle protagoniste che hanno animato la settantesima edizione, svoltasi a Trento tra aprile e maggio scorsi.

Quattro sono dunque i temi che sono stati scelti: la montagna inclusiva e terapeutica; i cambiamenti climatici e il rapporto tra l’uomo e la natura; l’uso delle tecnologie per raccontare il mondo alpino e l’alpinismo; e infine la montagna al femminile, come strumento di emancipazione e libertà. Temi sui quali il Trento Film Festival è stato spesso anticipatore, raccontando – tramite il cinema, l’arte e la letteratura – quella miriade di esperienze umane e sociali che fanno della montagna e delle sue culture un caleidoscopio in continua trasformazione.

Le quattro puntate autunnali di Visioni andranno in onda tra ottobre e novembre su Telepace Trento (canale 12 del digitale terrestre all’interno del progetto televisivo History Lab) il lunedì alle 21.00 e alle 22.30, in replica la domenica successiva alle 21.00, e saranno disponibili anche in streaming negli stessi orari sul sito www.telepacetrento.it .

Si comincia lunedì 24 ottobre con una puntata dedicata ad un tema che rappresenta uno degli elementi valoriali più importanti del Trento Film Festival: la montagna come spazio inclusivo e accogliente, per tutte e tutti. In studio Alessandro De Bertolini, Tommaso Iori e Sara Zanatta affronteranno l’argomento partendo dagli spunti forniti da settant’anni di storia del Trento Film Festival, e grazie alle testimonianze della campionessa di paraclimbing Nadia Bredice e dell’operatrice dell’UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) Serena Endrizzi, che racconterà l’esperienza del progetto Walk & Talk.

Visioni è un programma a cura di Sara Zanatta, Alessandro De Bertolini e Tommaso Iori, con la direzione di Matteo Gentilini e in collaborazione con Olimpia De Meo, Arianna Monteverdi, Luigi Pepe, Veronica Rigotti e Rosanna Stedile. Una realizzazione Busacca Produzioni Video, regia di Diego Busacca e fotografia di Marco Busacca.