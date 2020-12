TRENTINOSOLIDALE & TRENTO CALCIO FEMMINILE * CALENDARIO 2021: « INSIEME PER DARE SPERANZA, DAO CONAD METTE A DISPOSIZIONE ANCHE UN BUONO SPESA DAL VALORE DI 15 EURO »

Ma che cosa hanno in comune il calcio femminile e una organizzazione di volontariato? L’essere “frontiera”.

Il TRENTO CALCIO FEMMINILE rappresenta a livello locale quel fenomeno definito da tanti commentatori sportivi come la “nuova frontiera dello sport”: il calcio femminile (che tanto ci ha entusiasmato ai recenti mondiali) non solo è in forte crescita ma permetterà a tante giovani donne di emergere in uno sport che fa del lavoro di squadra la sua essenza. È una grande opportunità per tante giovani, fonte di ispirazione e di esempio per chi lo pratica non solo per il livello agonistico ma anche per l’attenzione e l’impegno sociale che genera. Anche questo contribuisce alla crescita della nostra società.

TRENTINOSOLIDALE ODV rappresenta per la nostra terra “l’ultima frontiera contro la povertà”: combattendo ogni giorno lo spreco alimentare – con la raccolta di ogni genere di derrate alimentari e con la loro consegna immediata a tante famiglie in difficoltà e ad altre associazione e istituzioni che assistono i più fragili della società – ha creato, con le sole forze dei tanti volontari che vi operano, un sistema sociale generativo e solidaristico capace di includere e di responsabilizzare.

E due realtà così non potevano che trovarsi per proporre qualcosa di nuovo e buono per tutti.

Tutto nasce dal desiderio di comunicare quello che la passione sportiva fa vivere a queste ragazze. E sempre in modo intelligente, innovativo e comprensibile per tutti, dai più giovani ai più anziani. Anche in tempo di pandemia che tutt’ora impedisce fare molte cose (compreso giocare a calcio) e che soprattutto sta mettendo a dura prova ogni famiglia.

Da queste difficoltà è nata l’idea caratterizzante del CALENDARIO 2021, preparato dalle ragazze del TRENTO CALCIO FEMMINILE, bellissimo, per significato e grafica.

Un calendario, soprattutto, che veicola un messaggio in controtendenza con il difficile momento che stiamo vivendo: I MOMENTI DI GIOIA NON SONO SPARITI, ci sono ancora dentro ognuno di noi. Se ci pensiamo bene, possiamo trovare diversi motivi per essere contenti, nonostante tutto. Abbiamo imparato che la vita può essere bella anche senza alcune cose che sino a ieri sembravano indispensabili. Certo, queste cose ci mancano e le difficoltà aumentano, ma poi ci ricordiamo dell’amicizia, delle risate, delle nuove persone che abbiamo conosciuto e che ritroveremo appena le condizioni ce lo permetteranno.

Se questo è stato possibile nel 2020, immaginatevi cosa potrà esserci nel 2021.

Per questa ragione si è scelto dedicare il CALENDARIO 2021 all’ESULTANZA, per aiutarci a ricordare che arriverà il momento in cui torneremo a gioire potendo abbracciare una persona, ma nel frattempo possiamo gioire sempre, anche quando non possiamo uscire di casa, incontrare i nostri amici o visitare le persone care.

Perché i valori veri restano nonostante tutto: anzi così li apprezziamo di più.

E proprio per questi valori non possiamo che avere a cuore anche l’attività di chi da sempre si impegna per chi ha bisogno, TRENTINO SOLIDALE ODV: in questo periodo di pandemia che pone tante limitazioni al “fare” non si è mai tirata indietro ed ha moltiplicato il suo impegno e la sua presenza.

Il desiderio di AIUTARE CHI CI AIUTA si concretizza quindi destinando una parte del ricavato raccolto con le donazioni per il CALENDARIO 2021 a TRENTINOSOLIDALE ODV per permetterle di continuare il suo sforzo di aiuto rivolto a ogni persona che ne ha bisogno.

Per questo invitiamo tutti a prenotare il CALENDARIO 2021.

Ma l’iniziativa non si esaurisce qui.

Con la stupenda collaborazione di un partner come DAO CONAD il progetto di quest’anno si arricchisce anche di un altro aiuto concreto alle famiglie.

DAO CONAD infatti ci mette a disposizione per ogni calendario prenotato UN BUONO SPESA DAL VALORE di 15 € che potrà essere utilizzato nei suoi punti vendita aderenti all’iniziativa.

Anche questo è un bel segnale di aiuto per le famiglie e per i concreti bisogni quotidiani.

Per prenotare il CALENDARIO 2021 è sufficiente andare sul sito www.trentocalciofemminile.it e compilare il semplice form presente.

In questo modo si prenota il numero dei calendari che si desidera acquisire e magari regalare, si versa il proprio libero contributo e si viene avvertiti in quale punto vendita DAO CONAD sarà possibile ritirarli assieme al buono spesa in esso contenuto.

Così rispettiamo tutte le limitazioni negli spostamenti e nelle consegne a mano, oggi così complicate dalle prescrizioni covid.

Dodici mesi di immagini che vogliono rappresentare la speranza e la voglia di farcela, ricordando a tutti che quei momenti di gioia non sono spariti e la fiamma è ancora accesa: chi lo appenderà al muro potrà dare un’occhiata di tanto in tanto e, ne siamo certi, qualche buffa foto farà sorridere l’osservatore oltre a ricordare, vedendo il logo di TRENTINOSOLIDALE ODV, l’infinito bisogno di aiuto.

Vi chiediamo di dare il massimo anche in questa occasione, perché è una partita che possiamo vincere tutti assieme.