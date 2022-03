12.16 - giovedì 3 marzo 2022

La verità sui decessi Covid 19 in Trentino nel mese di febbraio 2022. Elaborando i dati diffusi dall’ufficio stampa dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari agli organi di stampa, risulta che i decessi per Covid 19 nel mese di febbraio 2022 sono stati 37, di cui 24 (65%) vaccinati e 13 (35%) non vaccinati.

