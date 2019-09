TRENTINOINJAZZ 2019 * MUSICA: « IL 2 OTTOBRE IN FONDAZIONE CARITRO TAVOLA ROTONDA SU “JAZZ E ITALIA”, CON LUCA BRAGALINI PAOLO SOMIGLI E SALVATORE DE SALVO »

Mercoledì 2 ottobre in Fondazione Caritro tavola rotonda con sul jazz e l’Italia con Luca Bragalini, Paolo Somigli e Salvatore De Salvo, musiche del quintetto di Emilio Galante. Giovedì 10 La filmografia di Gianni Amico

Mercoledì 2 ottobre si apre un nuovo ciclo di appuntamenti per il TrentinoInJazz 2019, in collaborazione con Fondazione Caritro e Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, all’insegna della divulgazione e della musica. In apertura la tavola rotonda Il jazz in Italia – gli italiani nel jazz, incentrata sul tema della ricezione del jazz in Italia e sulla presenza di italiani nel jazz sin dagli esordi. Interverranno figure prestigiose quali Luca Bragalini, Paolo Somigli e Salvatore De Salvo, moderatore Marco Uvietta.

I vari interventi degli ospiti saranno alternati dalla rivisitazione di brani di autori italiani in prima esecuzione da parte del Sonata Islands Quintet, in una inedita formazione: Giulio Visibelli, Carlo Nicita, Emilio Galante ai flauti, Luca Gusella al vibrafono, Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso. Fra le musiche, tutte italiane, una chicca: l’arrangiamento di I Got the Blues, il primo blues mai pubblicato nella storia del jazz, nel 1908, a firma dell’italo-americano Antonio Maggio.

Prossimo appuntamento: giovedì 10 ottobre La filmografia di Gianni Amico + concerto di Tino Tracanna e Umberto Petrin a Trento.