TRENTINOINJAZZ 2019 * CONCERTI: « LUNEDì 12 AGOSTO APPUNTAMENTO DI GIUDIJAZZ CON CRIVELLARI, BRUNI E LANZINER, INCONTRO TRA JAZZ TANGO E MODERN-CLASSICAL »

Lunedì 12 agosto nuovo appuntamento di GiudiJazz con Crivellari, Bruni e Lanziner e il loro incontro tra jazz, tango e modern-classical. Domenica 18 agosto Canti del Vivo a Alba di Canazei

TrentinoInJazz 2019: Trio Garnerama a Comano Terme!

TRENTINOINJAZZ 2019

GiudiJazz

presentano:

Lunedì 12 agosto

ore 21.00

Grand Hotel Terme

Comano Terme (TN)

TRIO GARNERAMA

ingresso gratuito

Comincia una nuova settimana per il TrentinoInJazz con un nuovo appuntamento della V edizione di GiudiJazz – sezione dedicata al jazz nelle Valli Giudicarie, a cura di Edoardo Bruni – che a Comano Terme propone il concerto del Trio Garnerama, composto da Fabrizio Crivellari (flauto), Edoardo Bruni (pianoforte) e Peter Lanziner (contrabbasso).

Il Trio Garnerama, attivo dal 2008, è composto da musicisti trentini e in questi undici anni di attività si è dedicato ad una trasversalità di repertori che spazia dalla classica al tango, dal jazz alla bossa nova, da cui attinge un ventaglio di brani accattivanti di diverso carattere. Si è esibito in Italia ed all’estero e propone in questo concerto musiche di Bolling, Bollani, Brubeck, Howard, Jobim, Gardel, Barnes, Piazzolla, oltre che dello stesso Edoardo Bruni.

Prossimo appuntamento: domenica 18 agosto Canti del vivo a Alba di Canazei (TN).