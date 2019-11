TRENTINOINJAZZ 2019 * “ AI CONFINI E OLTRE “: « GIOVEDì 7 NOVEMBRE ALLA SALA FILARMONICA APPUNTAMENTO CON SAVERIO TASCA E ALTERARCO »

Quinto e ultimo appuntamento di Ai Confini e oltre, la sezione del TrentinoInJazz 2019 dedicata alla “terza corrente”, la Third Stream nata negli anni ’50 negli Stati Uniti allo scopo di creare un terreno di incontro fra musica classica e jazz, evidenziando la valenza del jazz come “musica d’arte” e non solo ‘leggera’ o ‘da ballo’ come era considerato lo swing. Giovedì 7 novembre a Trento con Saverio Tasca e AlterArco, il quartetto d’archi guidato dal vibrafonista e composto da Mauro Spinazzè, Josè David Fuenmayor Valera, Simone Siviero e Giulio Padoin.

TRENTINOINJAZZ 2019

e

Società Filarmonica

presentano:

Giovedì 7 novembre 2019

ore 20.30

Sala Filarmonica

Via Giuseppe Verdi, 30

Trento

SAVERIO TASCA E ALTERARCO

Ingresso: euro 5

Il progetto AlterArco, ideato da Saverio Tasca, nasce dall’intenzione di accostare le percussioni a tastiera come marimba e vibrafono agli archi. Come sottolinea lo stesso Tasca, “Credo che il segreto stia nella distanza presente tra l questi strumenti. La quasi totalità delle loro caratteristiche si scontra e questo genera grandi possibilità, sia nella fase di scrittura e arrangiamento sia durante la performance.

Inizialmente il progetto vedeva la marimba e gli archi suonare una serie di brani dedicati alla grande guerra sotto il nome di “L’uomo che cammina”, il progetto odierno è incentrato sul vibrafono dopo aver sperimentato dei nuovi orizzonti espressivi combinando vibrafono e violoncello. La “musica libera” di AlterArco vuole riaprire al gruppo la strada della sperimentazione e in particolare di una musica non “a programma”, che nasce dalle proprie radici, in particolar modo dalle tipologie degli strumenti usati. Perciò, se da una parte il vibrafono suggerirà atmosfere moderne e jazzistiche, gli archi sosterranno la musica colta e organizzata. La freschezza sarà la padrona assoluta, e l’uso del vibrafono anziché della marimba aiuterà a percepire questo carattere”.

Prossimo appuntamento: giovedì 5 dicembre Til Cage Flute Quintet a Rovereto.