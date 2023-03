TRENTINO VOLLEY * PLAY OFF SCUDETTO: « L’ITAS TRENTINO RITROVA SUBITO IL VANTAGGIO NELLA SERIE DEI QUARTI DI FINALE, 3-1 SU MONZA ALLA BLM GROUP ARENA »

23.59 - sabato 25 marzo 2023

L’Itas Trentino si tiene stretto il fattore campo in gara 3 dei quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023, guadagnando di nuovo il vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite con la Vero Volley Monza. Grazie al successo per 3-1 maturato questa sera di fronte al proprio pubblico, ora la formazione di Lorenzetti avrà a disposizione due occasioni per passare il turno e qualificarsi alla Semifinale; la prima fra otto giorni in Brianza, dove si giocherà gara 4.

Il ritorno fra le mura amiche della BLM Group Arena e il recupero di alcuni importanti effettivi sono stati elementi fondamentali per ottenere verso la vittoria; di nuovo in assetto tradizionale, Kaziyski e compagni hanno saputo mantenere i nervi saldi nel momento in cui hanno perso il primo set (che vincevano 14-11 prima di subire il sorpasso sul 14-16) e nel corso dei successivi, in cui spesso i brianzoli sono riusciti a risalire la china nonostante le redini del gioco fossero sempre state in mano ai gialloblù. A guidare la rimonta verso il 3-1, uno strepitoso Kaziyski (mvp e best scorer del match con 21 punti, tre muri e cinque ace), ma anche un Michieletto (19 col 57%) sempre decisivo, specialmente nella lotta punto a punto nelle prime fasi di terzo e quarto parziale. Nella serata in crescendo dell’Itas Trentino si sono distinti poi anche Lisinac (12 punti col 75% in primo tempo e tre block) ed un Lavia efficace in tutti i fondamentali, che ha contributo a rendere la prova dei locali poco fallosa e molto efficace sia a rete sia in seconda linea.

La cronaca di gara 3. Angelo Lorenzetti recupera Podrascanin e l’intera diagonale titolare di posto 4 Michieletto e Lavia; lo starting six prevede quindi di nuovo Kaziyski nel ruolo di opposto, Sbertoli in regia, Lisinac al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. La Vero Volley Monza risponde con Kreling alzatore, Grozer opposto, Maar e Davyskiba laterali, Beretta e Galassi al centro, Federici libero. Il primo spunto della partita arriva grazie ad un errore dell’opposto ospite, seguito da due ace del suo omologo dall’altra parte della rete (Kaziyski, 7-3), situazione che costringe Eccheli a spendere un time out. Alla ripresa però i gialloblù si tengono stretto a lungo il vantaggio (9-6 e 11-8), prima di subire la battuta punto di Maar (12-10) e i muri di Davyskiba e Beretta che valgono l’aggancio (14-14). Lorenzetti interrompe il gioco, ma dopo i trenta secondi di pausa sono ancora i brianzoli a dettare legge al di sopra della rete con due block di Grozer su Michieletto (14-16). Trento si mette all’inseguimento della Vero Volley (16-17, 18-19 e 20-21), coronando la rimonta a quota 21 con un contrattacco di Michieletto. Un errore di Lavia offre il nuovo spunto agli ospiti (21-23), che non si fanno più riprendere e si portano avanti 0-1 sul 22-25 con l’ace di Davyskiba.

L’Itas Trentino reagisce subito e dopo il cambio di campo parte sparata (4-2 e 9-3), poggiandosi sull’incisività del suo servizio e sugli attacchi di un ispiratissimo Kaziyski. L’ampio vantaggio galvanizza i gialloblù, che prendono sempre più velocità e si esaltano nelle azioni lunghe (11-4 e 14-6), mettendo all’angolo Monza. La Vero Volley si innervosisce e diventa molto fallosa, i padroni di casa ne approfittano per sigillare il vantaggio (18-10, 21-14 e 23-17) e giungere in fretta al 25-18, che vale il pareggio nel computo dei parziali.

Il terzo set inizia nel segno dell’equilibrio, con le due formazioni che si alternano al comando sino a quando non va in battuta Kaziyski che piazza un altro allungo (da 4-5 a 7-5, time out Eccheli). Matey spinge ancora col servizio e regala il +3 (8-5), che l’Itas Trentino conserva sino al 13-11, prima di subire un break con Grozer e Maar scatenati (14-14), ben smarcati da Zimmerman che da inizio parziale sostituisce Kreling in regia. La nuova accelerata trentina è frutto dei servizi di Kaziyski e dello strepitoso muro di Michieletto su Grozer (18-15); questa volta la squadra di Lorenzetti non si fa più recuperare (21-18 e 23-18) e si porta sul 2-1 già sul 25-19 (errore in battuta di Davyskiba).

Sull’onda dell’entusiasmo i padroni di casa partono bene anche nel quarto set, momento in cui Eccheli decide di puntare su Szwarc nel ruolo di opposto e Di Maritino al centro per Beretta. Trento prende subito le redini del gioco in mano (4-2 e 7-3), ma la Vero Volley non demorde e si riporta a meno uno nel giro di pochi minuti (8-7). L’acceleratore stavolta viene premuto da Lisinac (10-7) e successivamente da Kaziyski (13-8); è il break che decide la partita e che consente all’Itas Trentino di riguadagnare il vantaggio nella serie, perché il 3-1 finale arriva una decina di minuti dopo, con i brianzoli che lottano sino al 18-16, prima di rialzare definitivamente la testa (20-16 e 25-19).

“Siamo stati bravi a restare attaccanti alla partita e siamo sempre stati presenti in ogni parziale, come ci eravamo promessi alla vigilia – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Le condizioni fisiche, come si è visto, non sono delle migliori; facciamo fatica a stare in campo ma ora abbiamo una settimana per poter recuperare le forze. Podrascanin e Michieletto stasera sono stati davvero eccezionali nell’offrire un grande contributo; abbiamo lasciato tutto quello che avevamo sul terreno di gioco ed è quello che dovremo fare anche in gara 4”.

Fra otto giorni, domenica 2 aprile, all’Arena di Monza si disputerà gara 4, l’ultima della serie in caso di nuova vittoria di Trento. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e Volleyball World Tv.

Di seguito il tabellino di gara 3 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-1

(22-25, 25-18, 25-19, 25-19)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lisinac 12, Kaziyski 21, Michieletto 19, Podrascanin 6, Lavia 11, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Bernardis. All. Angelo Lorenzetti.

VERO VOLLEY: Beretta 3, Grozer 6, Maar 14, Galassi 11, Kreling, Davyskiba 19, Federici (L); Zimmermann 1, Szwarc 8, Di Martino, Pirazzoli. N.e. Marttila, Pisoni, Magliano. All. Massimo Eccheli

ARBITRI: Cerra di Bologna e Canessa di Bari.

DURATA SET: 27’, 27’, 29’, 28’; tot 1h e 51’.

NOTE: 2.083 spettatori, per un incasso di 18.217 euro. Itas Trentino: 9 muri, 7 ace, 16 errori in battuta, 3 errori azione, 53% in attacco, 49% (13%) in ricezione. Vero Volley: 6 muri, 7 ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 40% (21%) in ricezione. Mvp Kaziyski.

Trentino Volley Srl