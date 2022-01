TRENTINO SVILUPPO * “ LIFE SCIENCE “: « COMEDICAL – E-PARMA TRENTO – GPI – OPT SURGISYSTEMS, LE QUATTRO AZIENDE TRENTINE PRESENTI A DUBAI AD “ARAB HEALTH“ »

11:40 - 24/01/2022

Life Science: quattro aziende trentine volano a Dubai ad Arab Health. In programma da oggi fino al 27 gennaio è il più grande evento medicale del Sud Est Asiatico. Le imprese saranno presenti in uno stand promosso da Trentino Sviluppo.

Comedical, E-Parma Trento, GPI e OPT SurgiSystems. Sono queste le quattro aziende trentine che da oggi, lunedì 24 gennaio, e fino al 27 gennaio saranno presenti a Dubai per partecipare ad Arab Health, il più importante evento del settore medicale del Medioriente e Sud Est Asiatico. Le imprese, che si presentano unite sotto lo stand organizzato e promosso da Trentino Sviluppo e Provincia autonoma di Trento, avranno la grande opportunità di entrare in contatto e intrecciare importanti rapporti commerciali con oltre 3.500 aziende e 56 mila professionisti provenienti da 60 Paesi di tutto il mondo. A loro sarà offerta anche la possibilità di approfondire la conoscenza del sistema incentivante di Dubai nei confronti delle imprese straniere, attraverso la zona franca Dubai Science Park, con l’ottica concreta di aprire una filiale nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e conquistare nuove fette di mercato.

Per chi si occupa di Scienze della vita e di biomedicale in generale il Medio Oriente rappresenta ora più che mai un punto di riferimento a livello internazionale e Arab Health è una tappa obbligata per chi vuole affermarsi in questo settore.

La partecipazione a questa iniziativa è quindi una grande opportunità per le aziende trentine, ma va letta anche in un contesto molto più ampio, che vede il Life Science come un settore strategico per lo sviluppo economico del Trentino e per l’attrazione di imprese e capitali. La sua espansione è infatti uno degli obiettivi primari della Provincia autonoma di Trento, che lo ha inserito all’interno dei quattro pilastri su cui si fonda la Smart Specialisation Strategy, la strategia per la ricerca e l’innovazione sul territorio che l’Unione europea richiede alle varie regioni e Provincie autonome con l’obiettivo di rafforzare la competitività e far crescere l’occupazione.

Per questo Trentino Sviluppo sta lavorando in modo attivo sulle Scienze della Vita, seguendo quattro direttrici: incentivi per lo sviluppo di nuove tecnologie, supporto alla nascita di iniziative imprenditoriali nel settore medicale, erogazione di servizi avanzati per la crescita e per l’inserimento delle imprese nelle reti internazionali, insediamento di aziende e laboratori.

«Il modo in cui agiremo – spiega Marco Baccanti, direttore generale di Trentino Sviluppo – sarà sempre quello di creare sviluppo e competitività facendo leva sulla tripla elica, cioè combinando l’attività di ricerca con l’attività imprenditoriale e con l’azione di governo della Provincia autonoma di Trento. L’iniziativa presso Arab Health si inserisce in questo contesto. Sono infatti molteplici gli investimenti in tutta la vasta area del Medio Oriente per la realizzazione di grandi infrastrutture per la salute e la ricerca. Le nostre aziende non possono perdere l’occasione di assicurarsi la propria fetta di questo mercato in forte crescita, sviluppando nuovi rapporti con partner commerciali che visiteranno la manifestazione da tutte le aree medio orientali e cogliendo l’occasione per considerare ipotesi di insediamento».

Ecco una breve presentazione delle quattro aziende che partecipano ad Aran Health nello stand coordinato da Trentino Sviluppo.

Comedical. Da quasi 30 anni progetta e realizza dispositivi medici per diagnosi e terapia, diagnostici in vitro per la tossicologia clinica e forense, con una buona parte di prodotti, particolarmente innovativi e costantemente aggiornati, tutelati da brevetti internazionali. È leader nazionale nello sviluppo di gel per impieghi medicali, reattivi e prodotti per l’analisi dell’abuso di droghe in matrici biologiche quali il capello, la saliva, il sudore.

E-Pharma Trento. Azienda farmaceutica che fa parte del settore delle CDMO (Contract Development Manufacturing Organization), è specializzata nello studio, sviluppo, licenza e produzione di formulazioni solide orali ad uso farmaceutico e dietetico: effervescenti, orosolubili, sublinguali, solubili. Ha ottenuto numerose autorizzazioni e certificazioni da enti nazionali ed internazionali, come il Ministero della Salute italiano, americano, australiano, russo e arabo.

GPI. Partner di riferimento in Italia per le tecnologie e i servizi dedicati alla sanità, al sociale e alla pubblica amministrazione. Nata oltre 30 fa in Trentino, attualmente conta 6.100 dipendenti ed è presente con numerose filiali in Italia e all’estero. L’offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in molte aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

OPT SurgiSystems. Produce tavoli e accessori di alta qualità per la sala operatoria. Grazie ad una lunga esperienza (nel 2019 ha festeggiato i 100° anni dalla fondazione) ha portato alla creazione di dispositivi medici in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti del settore sanitario di tutto il mondo fino ad attirare l’interesse della TKB Corporation, importante gruppo giapponese, che ne ha acquistato la proprietà nel 2013.