TRENTINO SVILUPPO * “ EXPORT FLYING DESK “: « INCONTRI PERSONALIZZATI CON SIMEST PER LE IMPRESE CHE PUNTANO AI MERCATI ESTERI »

Il 20 ottobre appuntamento con la finanziaria italiana per l’internazionalizzazione, nell’ambito dell’Export Flying Desk. È possibile prenotare un colloquio personalizzato presso Trentino Sviluppo.

L’Export Flying Desk offre una nuova opportunità rivolta alle imprese trentine che vogliono affacciarsi sul mercato internazionale o rafforzare la propria presenza all’estero. Nell’ambito degli incontri settimanali con gli esperti di Trentino Sviluppo e ICE in tema export, il prossimo martedì 20 ottobre, dalle ore 9 alle 12.30, saranno a disposizione delle imprese anche gli esperti di Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che offre sostegno finanziario all’internazionalizzazione delle imprese del territorio italiano.

Prenotando un appuntamento, di persona o in modalità virtuale, sarà possibile avere un colloquio personalizzato in cui esplorare i possibili sostegni per il proprio percorso di ingresso o rafforzamento nei mercati esteri. Lo sportello Export Flying Desk proseguirà anche nel pomeriggio e nei martedì successivi con orario 9-13 e 14-17, sempre previa prenotazione on line sul sito trentinosviluppo.it.