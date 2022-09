TRENTINO SVILUPPO * BIOFACH 2023: « APERTE LE ISCRIZIONI PER LE AZIENDE DEL BIOLOGICO, ADESIONI ENTRO FINE SETTEMBRE »

14.55 - mercoledì 14 settembre 2022

Biofach 2023: aperte le iscrizioni per le aziende trentine del biologico. Dieci imprese avranno la possibilità di partecipare alla più grande fiera di settore del mondo all’interno dello stand di Trentino Sviluppo. Adesioni entro fine settembre

Dal 14 al 17 febbraio 2023 a Norimberga torna Biofach, la più grande fiera al mondo dedicata al biologico. Come ogni anno Trentino Sviluppo, d’intesa con la Provincia autonoma di Trento, organizza uno stand per le imprese del territorio, con l’obiettivo di dare loro la massima visibilità all’interno dell’evento e di valorizzare, al contempo, il comparto provinciale del biologico. Le aziende che parteciperanno a Biofach sotto lo “Stand Trentino” beneficeranno di un servizio completo di accompagnamento, dall’intermediazione con l’ente fiera, fino alla promozione verso gli operatori di settore. Il progetto prevede una presenza massima di 10 realtà trentine, che dovranno fare richiesta entro il 30 settembre. Tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione sono reperibili sul sito di Trentino Sviluppo nella sezione “Bandi e Appalti”.

Il cluster del biologico in Provincia autonoma di Trento sta assumendo negli ultimi anni numeri sempre più importanti. Per dare un’idea della crescita esponenziale che sta vivendo questo settore, basti pensare che in Trentino nel 2012 c’erano circa 545 produttori biologici, che nel 2020 sono diventati quasi 1.400. Cifre di un certo peso, che hanno spinto l’ente provinciale ad avviare una serie di iniziative per aumentare l’attrattività e l’espansione commerciale delle aziende presenti sul territorio. La partecipazione a Biofach per cinque anni consecutivi è proprio una di queste.

Si tratta infatti, per chi lavora nel mondo del biologico, di un evento imperdibile, che attira ogni anno fino a 3.000 espositori e 50.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Un’occasione unica per le nostre aziende, che hanno così l’opportunità di presentarsi su questa prestigiosa vetrina beneficiando del brand “Trentino”, riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità e professionalità.

Le azioni che Trentino Sviluppo svolgerà a supporto delle aziende partecipanti sono numerose. Sono previste infatti l’intermediazione con l’ente fiera per le questioni organizzative, la realizzazione di un piano di comunicazione e di materiali di comunicazione digitali e cartacei, la progettazione chiavi in mano dello spazio espositivo e la promozione della presenza a Biofach 2023 verso gli operatori di settore.

Il bando è rivolto in modo prioritario ad imprese del comparto alimentare che hanno sede legale e/o operativa in Provincia autonoma di Trento, ma saranno ammesse, in numero minoritario, anche realtà appartenenti al settore agricolo e a quello cosmetico. Requisito obbligatorio è il possesso della certificazione biologica per tutti i prodotti che saranno presentati in fiera e inseriti a catalogo. Il progetto sarà attivato con un numero minimo di 8 aziende partecipanti fino a un massimo di 10, la cui richiesta di adesione dovrà avvenire entro il 30 settembre 2022 attraverso la presentazione della domanda tramite la piattaforma online Agorà di Trentino Sviluppo.