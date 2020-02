TRENTINO SVILUPPO * AREA PRODUTTIVA “EX MALERBA” LOCALITà BROLETTI: « APERTE LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’AFFITTO DELLA PARTE RIMASTA INUTILIZZATA »

Trentino Sviluppo cerca aziende per l’immobile produttivo di Castelnuovo Valsugana. Aperte le manifestazioni d’interesse per l’affitto della parte rimasta inutilizzata dell’area produttiva “ex Malerba” in località Broletti.

Una nuova vita economica, imprenditoriale e sociale, al servizio della comunità locale. Trentino Sviluppo promuove la reindustrializzazione e il rilancio degli spazi liberi del condominio produttivo della Bassa Valsugana. Il compendio si trova in località Broletti ed è accessibile direttamente dalla statale 47 della Valsugana. Bando d’affitto per sei anni rinnovabili. Ammessi progetti industriali o artigianali. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate a Trentino Sviluppo entro il 31 marzo.

La proprietà immobiliare, interamente recintata, che Trentino Sviluppo mette a disposizione è composta da un capannone produttivo (10.800 mq, con altezze tra i 4 e i 5 metri), una palazzina servizi (800 mq con magazzino interrato), alcuni corpi di fabbrica accessori e spazi pertinenziali (13.600 mq). La struttura si presta ad eventuali ampliamenti.

L’azienda che si aggiudicherà il bando avrà tre mesi dalla stipula del contratto di locazione per avviare l’attività. Entro i primi tre anni avrà l’obbligo di investire almeno 150 mila euro nella produzione e di assumere almeno 5 unità lavorative, con particolare attenzione all’occupazione giovanile. Trentino Sviluppo valuterà le manifestazioni di interesse e redigerà una graduatoria basata sul valore economico delle offerte, avviando poi un’istruttoria tecnico-finanziaria sul piano industriale presentato e infine una valutazione sull’impatto del gettito fiscale generato dalla nuova attività.

Le manifestazioni di interesse, accompagnate da domanda di insediamento e offerta economica, dovranno pervenire entro il 31 marzo prossimo a Trentino Sviluppo. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito trentinosviluppo.it.