TRENTINO MARKETING * TURISMO E SPORT: FAILONI, « I RADUNI DELLE NAZIONALI ED I RITIRI DI CLUB ANIMANO L’ESTATE TRENTINA »

13.14 - giovedì 15 giugno 2023

In Trentino lo sport è sempre protagonista. Tra raduni delle Nazionali, ritiri calcistici e grandi eventi sportivi, anche in questo 2023 il Trentino si conferma una destinazione ideale per chi pratica e gareggia ad alti livelli. Ospitare negli anni i top team italiani di calcio e le Federazioni nazionali più prestigiose, ha permesso al Trentino di allargare la proposta turistica e offrire il terreno ideale per nuovi eventi sportivi in diverse discipline e categorie. Ha insomma ampliato e rafforzato l’offerta di vacanza attiva outdoor facendola diventare un fiore all’occhiello nella proposta turistica trentina ospitando gli appassionati di tantissimi sport da tantissimi Paesi del mondo. Scopri i campioni e i programmi di tutte le squadre sul sito www.visittrentino.info/sport

Ci sono i Campioni del Mondo e d’Europa della Nazionale di Volley maschile e femminile. La Fipav ha scelto come d’abitudine la Val di Fiemme e Cavalese per il quarto quadriennio olimpico in quella che è ormai denominata “la valle del volley”. Durante praticamente tutta l’estate, presso il palazzetto “Árpád Weisz” dell’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca-Weisse Rose”, i giocatori si alterneranno per preparare al meglio il grande appuntamento del 2023, gli Europei, dove l’Italia cercherà di difendere il titolo con entrambe le Nazionali. La possibilità per tutti gli appassionati è quella di assistere a varie giornate di allenamento (il consiglio è di tenere monitorato il sito visitfiemme per ogni aggiornamento in merito).

Partirà dall’Alpe Cimbra la corsa della Nazionale Italiana di Pallacanestro verso il Mondiale asiatico, in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli azzurri si ritroveranno in Folgaria per affrontare un camp di dieci giorni, dal 24 luglio al 2 agosto. Il raduno si concluderà poi con la Trentino Basket Cup del 4 e 5 agosto. Si tratta di un quadrangolare, che coinvolgerà la squadra italiana, Turchia, Cina e Capo Verde sul parquet della BLM Group Arena di Trento.

La Nazionale di rugby ha scelto ancora la Valsugana e il campo sportivo di Vigalzano di Pergine Valsugana, per la sua preparazione estiva, preludio che accompagnerà gli azzurri alla Rugby World Cup 2023 del prossimo 8 settembre e che inizierà e finirà a Parigi, passando per altre 8 città francesi. La prima settimana è stata già effettuata, seguirà la settimana dal 18 al 24 giungo e dal 7 al 13 luglio. Per la prima volta anche la Nazionale Italiana Rugby Femminile effettuerà la preparazione nella stessa località dei colleghi uomini; un momento di preparazione particolarmente importante che anticiperà di pochi giorni il debutto nella World Rugby WXV, una nuova competizione internazionale dedicata al rugby femminile.

La Val di Sole e la Val di Peio sono state scelte dalla Federazione Ciclistica Italiana come centro di preparazione della Nazionale di Cross Country MTB in vista dei Campionati del Mondo di Mountain Bike 2023 e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Un legame naturale, quello tra la capitale italiana della Mountain Bike e la nazionale di Cross Country: la Val di Sole è infatti da anni indiscusso punto di riferimento in Italia per la MTB ai massimi livelli, tappa fissa di Coppa del Mondo di Mountain Bike, che quest’anno si terrà dal 29 giugno al 2 luglio nella consueta location di Daolasa di Commezzadura, e già sede di tre Campionati del Mondo, con in vista un quarto appuntamento iridato nel 2026.

La Nazionale Norvegese Maschile di Sci Alpino ha vissuto in Trentino dal 21 al 26 maggio, per il secondo anno consecutivo, una settimana di preparazione a secco. Dopo i successi ottenuti nella stagione appena conclusa e i vari momenti di preparazione nella Ski Area Paganella, dove la Nazionale ha la sede ufficiale di allenamento durante la stagione agonistica, gli Attacking Vikings si sono ritrovati tra le sponde trentine del Lago di Garda e le Dolomiti della Paganella, cimentandosi in numerose attività, a partire dalla bicicletta – da strada e mountain bike – fino al tennis e al Jiu jitsu, tra allenamento e puro divertimento. La squadra norvegese è da anni il riferimento a livello globale nel Circo Bianco, grazie a campioni come Aleksander Aamodt Kilde, vincitore della coppa di Discesa Libera e secondo nella classifica Generale, Lucas Braathen vincitore della Coppa di Slalom, Il primo classe 2000 a vincere una Coppa del Mondo di specialità, Henrik Kristoffersen secondo nella classifica finale di Gigante e Slalom dietro al suo compagno di squadra Braathen, Sebastian Foss Solevåg, campione del Mondo 2022 di Slalom e vincitore nel 2021 della 3Tre di Madonna di Campiglio, e il giovane Atle Lie McGrath, vincitore in slalom in Coppa del Mondo nel 2022.

Dal 14 al 25 luglio arriveranno in Val di Sole, a Dimaro-Folgarida i Campioni d’Italia del Napoli. Il 3° scudetto azzurro sarà un ulteriore traino per questa dodicesima edizione di ritiro SSC Napoli in Trentino per cui sono attesi in Val di Sole migliaia di tifosi azzurri. La collaborazione col club partenopeo ha radici profonde nel nostro territorio e conta in totale 24 ritiri: già a metà degli anni ’80 il Napoli del grande Diego Armando Maradona si ritrovò a Storo e a Madonna di Campiglio prima di iniziare un lungo tour in varie località del territorio lo ha poi portato nella splendida Val di Sole. Comune di Dimaro Folgarida, Apt Val di Sole, Trentino Marketing e Provincia autonoma di Trento tutti al lavoro per organizzare al meglio un ritiro “speciale” in grande collaborazione con le Forze dell’Ordine e gli organizzatori del territorio.

Ritiro in Val di Sole che è stato già lanciato dal Trentino e dal Napoli con una campagna Digital lanciata il 25 maggio su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube. Il capitano Di Lorenzo con Amir Rrahmani e Victor Osimhen sono i protagonisti dello spot pubblicitario in cui propongono il Trentino, come la meta di vacanza che “mette tutti d’accordo”, “anche i campioni d’Italia”. Grazie ad un’efficace interazione e collaborazione tra i canali social media di Visit Trentino e i canali ufficiali del Napoli, lo spot ha raggiunto ad oggi ottime numeriche con 13 milioni di utenti raggiunti in poco più di due settimane, oltre 30 milioni di visualizzazioni del video su tutti i canali coinvolti e generando ottimi risultati in termini di engagement tra commenti, condivisioni e reazioni in generale sui canali che permettevano tali interazioni.

Accomunato da uno storico gemellaggio fra le due tifoserie, quest’anno si ritrova in Val di Fassa, a Moena anche il Genoa CFC, un’occasione per i suoi tanti tifosi per spingere la squadra nell’anno del ritorno in Serie A. La formazione ligure guidata da mister Alberto Gilardino alloggerà dal 10 al 23 luglio al Wellness Hotel Dolomia di Soraga, mentre il quartier generale della preparazione precampionato sarà il centro sportivo Carlo Benatti, all’ingresso di Moena.

Per il terzo anno consecutivo l’Alpe Cimbra dà il benvenuto all’ U.S. Lecce! Dal 17 al 31 luglio 2023 i giallorossi si alleneranno presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria. I giallorossi hanno ottenuto la permanenza nella massima serie con una giornata d’anticipo e consentirà loro di disputare per il 18° anno il massimo campionato italiano.

Il Torino si prepara a sbarcare a Pinzolo dal 17 al 29 luglio. Qui, in una meta che da sempre accoglie grandi club grazie alle sue ottime strutture e un campo bellissimo, andrà in scena la notte granata: la festa in piazza dove davanti ai tifosi verrà presentata la squadra. L’appuntamento sarà con molta probabilità la sera di sabato 22 luglio, nella giornata in cui il Torino di Juric giocherà la sua prima amichevole estiva contro la Feralpisalò (neopromossa in Serie B), un’altra amichevole si giocherà poi il 29 luglio.

L’Hellas Verona, fresco di conferma in Serie A grazie alla vittoria per 3 a 1 contro lo Spezia nello spareggio di Reggio Emilia, torna per il ritiro ufficiale 2023 in Primiero ai piedi delle Pale di San Martino per la sesta estate, la terza consecutiva. La sede del ritiro sarà il centro sportivo intercomunale di Mezzano dall’11 al 23 luglio. Durante le due settimane i gialloblù sosterranno sedute quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie, mattino e pomeriggio.

Torna anche la U.S. Cremonese a Cogolo di Pejo in Val di Sole, dal 15 al 29 luglio; la Spal dall’11 al 26 luglio a Mezzana, in Val di Sole; il Palermo F.C. dal 25 luglio al 4 agosto a Spiazzo prima e Pinzolo poi, in Val Rendena; il Calcio Trento si ritroverà a Masen di Giovo, in Val di Cembra dal 18 luglio al 4 agosto. Proprio il Palermo e il Calcio Trento saranno i protagonisti di un’amichevole in programma il 4 agosto allo stadio Briamasco di Trento. Accanto a queste big sono numerose altre compagini di Serie B, Lega Pro, Serie A femminile e formazioni giovanili che anche quest’anno svolgeranno la preparazione estiva nella nostra provincia.

Entusiasta il commento dell’Assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni: “L’arrivo in Trentino negli anni di alcune tra le più blasonate squadre di calcio e delle nazionali più amate dello sport italiano, certifica l’ottimo lavoro fatto nel tempo dalle nostre strutture dedicate all’accoglienza che sanno rinnovarsi e rimanere ad altissimi standard qualitativi. Le nazionali di basket, volley e rugby ormai trascorrono stabilmente dei periodi di lavoro nelle nostre località e lo stesso lo si può dire di alcune squadre di calcio come il Napoli che tra qualche settimana tornerà a Dimaro potendo esibire il tricolore sulle proprie maglie. Sono appuntamenti, questi, immancabili per i tifosi e gli appassionati che richiamano nelle nostre località migliaia di persone ogni anno da tutto il Paese. Se da una parte c’è l’aspetto turistico, innegabile, che porta benefici a tutto il settore, non va trascurato quello sportivo. Vedere da vicino i propri beniamini all’opera è coinvolgente ed entusiasmante per gli adulti, ancora di più lo è per i bambini che provando a replicare le loro gesta si appassionano a uno o all’altro sport. Se il Trentino era, è e rimarrà terra votata allo sport è anche per i grandissimi e importantissimi esempi che trasmettono i campioni anche nel corso dei ritiri estivi quando il lavoro, i sacrifici e la fatica si fanno più intensi”.

«Aspettiamo tutti i tifosi in Trentino per stare al fianco dei loro campioni che qua vengono per preparare al meglio i grandi appuntamenti internazionali – Afferma Maurizio Rossini, Amministratore delegato di Trentino Marketing -. La nostra vittoria sarà poter offrire ai campioni e tutti gli appassionati le migliori condizioni affinché la loro esperienza possa essere la migliore possibile. Da anni crediamo che lo sport sia di casa in Trentino, lo dimostriamo con l’organizzazione di grandi eventi beneficiando dell’eredità che questi lasciano sul territorio in favore di tutti gli appassionati, sostenendo lo sport locale nei suoi atleti e squadre, ed infine ospitando sulla nostra provincia tanti ritiri e raduni durante praticamente tutto l’anno. Lo facciamo grazie ad un Trentino che in tutte le sue sfaccettature sembra invitarci a praticare sport, perché possa creare un legame positivo fra le persone e la nostra terra.»