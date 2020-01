TRENTINO MARKETING * RICONOSCIMENTI OSPITALITà * « I TURISTI INTERNAZIONALI 2019 CON IL VOTO SU HOLIDAYCHECK.DE HANNO PREMIATO LA QUALITà E L’OTTIMO LIVELLO DEI SERVIZI DI 10 HOTEL »

Riconoscimenti all’ospitalità trentina. I turisti internazionali che nel 2019 hanno soggiornato in Trentino, con il loro voto sulla piattaforma holidaycheck.de hanno premiato la qualità e l’ottimo livello dei servizi di 10 hotel attribuendo a cinque di loro il massimo riconoscimento.

La qualità nell’ospitalità è uno dei punti di forza del turismo trentino, settore che non manca di raccogliere significativi riconoscimenti, particolarmente apprezzati se ad assegnarli sono gli stessi ospiti.

Quasi a sugellare il più che positivo risultato di presenze registrato in questa prima parte della stagione e durante le festività da Natale all’Epifania, nei giorni scorsi sono stati resi noti gli hotel che si sono guadagnati gli HolidayCheck Awards 2020.

Questi riconoscimenti internazionali vengono assegnati annualmente sulla base di un ranking di preferenze espresse direttamente dagli ospiti delle strutture (per la maggior parte dell’area germanica) attraverso la piattaforma www.holidaycheck.de.

Per il Trentino si è trattato di un risultato di assoluto prestigio che di fatto lo colloca al vertice tra le regioni italiane, con 10 Awards di cui ben cinque sono “Gold”, un riconoscimento speciale assegnato tra gli hotel premiati per cinque anni di seguito.

«È un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni – e che premia l’impegno dei nostri albergatori nel migliorare costantemente la qualità dei loro servizi e delle loro strutture. Impegno che si completa con la grande attenzione al rapporto con l’ospite, fatto di suggerimenti per vivere il meglio del territorio e dare valore all’esperienza di vacanza».

Sono stati 188 gli hotel in tutto il mondo premiati con il Gold Award per il 2020, 13 sono in Italia, ben 5 in Trentino, quattro nell’ambito del Garda Trentino e uno in Valsugana. Si tratta dell’AktivHotel Santa Lucia, Hotel Toresela, Hotel Kristal Palace, Hotel Savoy Palace e il Parc Hotel Du Lac a Levico Terme.

Elenco completato con altri cinque hotel che hanno ottenuto per il 2020 l’HolidayCheck Award: Active & Family Hotel Gioiosa, Du Lac et Du Parc Grand Resort, Hotel Villa Alberta, Hotel Lago di Garda, sempre dell’ambito Garda Trentino, e a cui si aggiunge per la prima volta il Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella.