TRENTINO MARKETING * ITAS VOLLEY: FAILONI, « È CON GRANDE SODDISFAZIONE CHE SALUTIAMO UN NUOVO TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA »

13.51 - giovedì 18 maggio 2023

La nostra provincia si tinge nuovamente con i colori del tricolore. La vittoria per 3-0 con la quale ieri sera l’Itas Trentino ha liquidato in soli tre set una delle sue più agguerrite avversarie di tante battaglie, la Lube Civitanova, ha consegnato alla squadra allenata da Angelo Lorenzetti lo scudetto.

È il quinto in 23 anni di militanza nel massimo campionato nazionale e va a premiare la serietà di una società che ha saputo mantenersi ai livelli più alti della pallavolo mondiale con una continuità che ha pochi eguali in Italia ed in Europa. Un risultato che naturalmente inorgoglisce tutta la Provincia.

«La Trentino Volley non finisce mai di stupirci. Possono cambiare gli interpreti, ma il suo DNA vincente non viene mai meno», è questo il primo pensiero dell’Amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, che si sofferma sull’evoluzione di questa straordinaria squadra e sul movimento pallavolistico: «Il Trentino si impegna a valorizzare l’abbinamento sport e turismo, e crediamo che questo binomio ci stia ripagando in modo splendido. Questa visione non è fatta solo di grandi eventi sportivi e raduni delle federazioni nazionali, ma di una credibilità che si basa sul fatto che il Trentino è un territorio in cui la pratica sportiva è molto diffusa. Siamo dunque credibili se i nostri giovani continueranno a praticare e credere nello sport. Questi obiettivi sono raggiungibili quando le nostre squadre riescono a distinguersi per stile e risultati; ecco quindi che il titolo di campione d’Italia conquistato ieri è particolarmente significativo. A confermare questa considerazione arriva anche un secondo risultato straordinario, la promozione in serie A1 della squadra femminile. Progetto lanciato neanche un anno fa proprio nella sede di Trentino Marketing e che in un solo anno ha raggiunto subito il bersaglio grosso. Ecco, quindi, che il prossimo anno il Trentino potrà schierare due squadre in A1 e fregiarsi del campo tricolore con quella maschile. A tutti i protagonisti di questi trionfi, ai nostri straordinari atleti sostenuti sempre con passione dai tutti i nostri tifosi, a mister Lorenzetti, il presidente Bruno Da Re con tutti i soci e gli sponsor di questa straordinaria società vanno i miei i più sinceri complimenti e ringraziamenti».

Un motivo di soddisfazione per l’intera provincia: «Desidero porgere i più sinceri complimenti alla società Trentino Volley – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – per la vittoria del campionato italiano di pallavolo maschile, il quinto della storia del club. Un successo giunto al termine di una stagione in crescendo e ottenuto contro i campioni in carica di Civitanova, che va ad aggiungersi ai tricolori già ottenuti nel 2008, 2011, 2013 e 2015, arricchisce una bacheca già ricca di trofei nazionali e internazionali e che rende orgogliosi gli appassionati sportivi e la comunità tutta. Un traguardo che rispecchia la stretta e proficua collaborazione tra istituzioni e realtà private locali, la capacità e competenza di una dirigenza di restare sempre ai vertici nel corso degli anni e un movimento, quello pallavolistico trentino, che vede tantissimi atleti e volontari impegnati per promuovere i valori di questo sport e le società impegnate in diversi campionati regionali e nazionali. Grazie all’Itas Trentino il prossimo anno la nostra provincia potrà vantare una squadra maschile campione d’Italia e una squadra femminile nella massima serie».

Compiacimento e soddisfazione emergono anche dalle parole dell’Assessore allo sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni: «È con grande soddisfazione che salutiamo un nuovo titolo di campione d’Italia portato a casa ieri sera dalla Trentino Volley. Si tratta di una vittoria che sentiamo anche un po’ nostra, dato che, come mi piace sempre sottolineare, i grandi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra. Questa legislatura ha cercato sempre di sostenere al meglio lo sport del territorio, come nel caso della storica partnership che ci lega a Trentino Volley fin dall’inizio nel suo cammino ultraventennale e che più recentemente ha accolto e sostenuto con convinzione il nuovo progetto della squadra femminile. Si tratta di un alloro che rappresenta con prestigio la Provincia più sportiva d’Italia come emerge dalla recente classifica del quotidiano economico nazionale, Il Sole 24 Ore. Insieme alla vittoria è arrivata anche l’ennesima partecipazione alla Champions League e con essa l’opportunità di continuare a godere di una visibilità continentale alla quale teniamo molto. Se aggiungiamo a questo trionfo quello della squadra femminile, possiamo parlare di un’annata straordinaria. Con l’ambizione di alzare sempre di più l’asticella verso nuovi trionfi, da parte mia e della Provincia autonoma di Trento le congratulazioni a tutti i protagonisti di questa bellissima avventura sportiva».

Non poteva mancare il pensiero di uno degli artefici di questa staordinaria cavalcata: «Vincere uno Scudetto è sempre un’emozione fantastica, ma lo è stata ancora di più in questo caso perché abbiamo potuto festeggiare il successo a Trento, davanti al nostro pubblico che ci ha dato una grandissima mano per centrare l’impresa – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Bruno Da Re – è il sigillo migliore possibile ad una stagione lunga ed impegnativa che ci ha visto inaugurare anche il Settore femminile e centrare una vittoria, la promozione in Serie A1, anche con quella squadra. Siamo felicissimi di aver contribuito a tenere alto il nome del Trentino, confermando quanto questa sia una terra di sport ma anche di programmazione ed organizzazione. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini; questo Scudetto è per loro e per la nostra provincia che in ogni stagione facciamo orgogliosamente conoscere in Italia, in Europa e nel Mondo»

*

Foto: Marco Trabalza