TRENTINO MARKETING * “IL BORGO DEI BORGHI” 2023: « SU WWW.RAI.IT/BORGODEIBORGHI/ SARÀ POSSIBILE VOTARE LA PROPRIA LOCALITÀ DEL CUORE (DAL 12 AL 26 MARZO) »

11.55 - giovedì 9 marzo 2023

Direttamente sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/ fino al 26 marzo. DA DOMENICA 12 MARZO SI VOTA “IL BORGO DEI BORGHI” 2023. Per il Trentino è in lizza Bondone in Valle del Chiese. La proclamazione del borgo vincitore domenica 9 aprile in prima serata su RAI3.

Entra nel vivo della gara la decima edizione de Il Borgo dei Borghi 2023 e nella quale il Trentino sarà rappresentato da Bondone in valle del Chiese. A partire dalle ore 18.40 di domenica 12 marzo 2023, sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/ sarà pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei venti borghi italiani in gara e sarà possibile votare la propria località del cuore.

La votazione verrà chiusa domenica 26 marzo alle 23.59. In questa finestra temporale sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni propria mail, indicando sempre una sola preferenza. Per votare è necessario possedere una credenziale di accesso a Raiplay, fare il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando: username, password e un indirizzo e-mail di riferimento. Votare e far votare coinvolgendo in queste settimane il maggior numero di persone grazie ad un passaparola costante, attraverso i social, e tutti i principali mezzi di comunicazione, è la sola condizione per sperare di far vincere il borgo trentino. La proclamazione del Borgo dei Borghi 2023 avverrà in prima serata domenica 9 aprile su RAI3. Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: www.rai.it/borgodeiborghi/

*

Foto di Danile Lira