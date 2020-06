TRENTINO MARKETING * EXTRALBERGHIERO: « QUATTRO I MOMENTI DI FORMAZIONE ONLINE RISERVATI AI TITOLARI DI RESIDENCE E APPARTAMENTI, 370 OPERATORI HANNO SEGUITO IL PRIMO INCONTRO »

Dal momento in cui sono state tolte le limitazioni agli spostamenti, per il settore turistico trentino è ripreso piano piano il flusso delle prenotazioni, con una rinnovata richiesta di appartamenti e residence, seconde case e piccoli B&B.

Tra le iniziative messe in campo da Trentino Marketing, in accordo con le Apt territoriali e le Associazioni di categoria, per affiancare gli operatori turistici nell’affrontare la ripartenza del settore, ha preso ieri il via un percorso formativo riservato proprio ai titolari di queste strutture, aperto a valutazioni su temi di attualità legati alla situazione contingente, ma anche a idee, spunti e suggerimenti da poter applicare nella quotidiana gestione della propria attività.

Un corso a distanza strutturato in quattro webinar che entrano nel merito di tematiche come le nuove esigenze di pulizia per garantire un soggiorno sicuro e sereno agli ospiti, ma anche nuove opportunità per il settore legate al mutato modo di viaggiare. Si parlerà inoltre di marketing e di come comunicare l’unicità della propria struttura, con suggerimenti per migliorare la gestione e l’organizzazione.

Il primo di questi 4 incontri si è tenuto ieri pomeriggio ed ha fatto subito registrare una forte adesione. Più di 370 tra gestori di appartamenti, residence e B&B si sono collegati per seguire online il seminario su “Oltre la semplice pulizia: procedure d’igiene, sanificazione e sicurezza” tenuto da Cecilia Cianfanelli, esperta di qualità del servizio, comunicazione e guest experience.

Domani 18 giugno alle 15 è in programma il secondo appuntamento, con Danilo Beltrante, fondatore e Direttore di Vivere di Turismo Business School, che nel 2006 ha avviato a Firenze il suo primo Bed and Breakfast e nel 2015 ha creato Family Apartments@, franchising di case vacanza dedicate alle famiglie in viaggio. Con lui si parlerà di “Evoluzione, futuro e opportunità nel settore extralberghiero”, e in particolare di come è cambiato il modo di viaggiare, del valore del settore extralberghiero per l’Italia, dell’assetto giusto per un’attività di successo e delle sfide future, dalla tecnologia alla gestione dei costi.

I successivi appuntamenti sono in programma martedì 23 e giovedì 25 giugno. Il programma completo e le informazioni per registrarsi gratuitamente alla piattaforma e poter quindi partecipare ai webinar, o rivederli, al seguente link:

L’iniziativa rientra nel progetto Trentino Suite-Digital Hub, promosso dal Board Commerciale che riunisce Associazioni di Categoria, Apt territoriali e Trentino Marketing per aiutare il sistema del turismo trentino a fronteggiare questo momento particolare.

Nella Sezione “Trentino Suite” del sito trentinomarketing.org sono pubblicati e scaricabili anche i vademecum operativi per appartamenti e B&B, come pure una serie di infografiche in 3 lingue stampabili e personalizzabili dagli operatori. Prossimamente sarà inoltre distribuito un flyer multilingua dedicato agli ospiti di appartamenti e seconde case.