TRENTINO MARKETING * EUROCHOCOLATE CHRISTMAS: « IN PROGRAMMA IL 7 E 8 DICEMBRE, I RIFUGI DELLA PAGANELLA SKI AREA PROPORRANNO GOLOSE ATTIVITà DI INTRATTENIMENTO »

È stato presentato presso la sede di Trentino Marketing, a Trento, il goloso programma di Eurochocolate Christmas, seconda attesa edizione dell’imperdibile quattro giorni dedicata al felice connubio tra neve e cioccolato. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno la dolcezza si moltiplica grazie alla coinvolgente Anteprima, in programma nel weekend del 7 e 8 Dicembre, durante la quale i rifugi della Paganella Ski Area proporranno golose attività di intrattenimento a tema cioccolato.

Eurochocolate Christmas è organizzato da Gioform – titolare del marchio e del format Eurochocolate – e promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Trentino Marketing, dall’Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e dai Consorzi Turistici dell’Altopiano della Paganella, che raggruppa i Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore.

A presentare l’evento Roberto Failoni, Assessore all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo della Provincia autonoma di Trento, Michele Viola, Presidente dell’APT Dolomiti Paganella ed Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate.

“L’Altopiano della Paganella, ha detto l’assessore Roberto Failoni, è riuscito a far apprezzare in un modo particolarmente originale la bellezza delle nostre montagne e il panorama unico che si ammira dalla Paganella prendendo il turista per gola. Quest’anno le condizioni ambientali sono tali da poter assicurare un’attenzione e un interesse ancora maggiori, non solo nei molti ospiti, ma anche di molti trentini”.

“Eurochocolate Christmas – dichiara Michele Viola, Presidente di APT Dolomiti Paganella – rappresenta una grande sfida per il nostro territorio, da diversi punti di vista. Già dallo scorso anno abbiamo voluto investire nell’evento insieme a Trentino Marketing ed Assessorato al Turismo per potenziare l’inizio della Stagione Invernale nel nostro comprensorio e garantire a tutto il sistema Trentino un fattore di attrattività aggiuntivo. Grazie a questo grande evento che coinvolge, in maniera diffusa, tutto il territorio dell’Altopiano con al centro la sua SkiArea, siamo certi di proporre uno stimolo di vacanza innovativo, giocato sul forte connubio tra cioccolata e atmosfera invernale, e al tempo stesso garantire una leva competitiva in più agli operatori turistici ed economici del territorio”.

“Il comprensorio sciistico della Paganella – afferma Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – è la location ideale per esprimere al meglio la nostra progettualità tesa a rafforzare il perfetto connubio tra cioccolato e montagna. Già in Ottobre, a Perugia, abbiamo constatato il forte interesse del nostro pubblico per questa nuova edizione di Eurochocolate Christmas e ci auguriamo quindi di poter raccogliere i frutti di ciò che di buono è stato seminato in questo anno di ulteriori approfondimenti”.

“Abbiamo da subito creduto nella validità di questa manifestazione propostaci dall’Apt Dolomiti Paganella, afferma Maurizio Rossini CEO di Trentino Marketing, non solo per l’originalità del progetto e la notorietà del brand Eurochocolate, ma anche per la sua forte interazione con molte realtà del territorio che la ospita. Il successo che la prima edizione invernale ha registrato ci ha convinto a riconfermare il nostro sostegno ad una iniziativa che aggiunge valore all’offerta della skiarea della Paganella proprio nella fase di avvio della stagione, periodo sempre sensibile sul fronte delle prenotazioni”.

Accompagnato dalla simpatica immagine grafica che vede in primo piano la popolarissima boule di vetro dalla quale, per l’occasione, scende neve mista a cioccolato, Eurochocolate Christmas torna con un ricco programma di iniziative diffuse che animeranno le principali piazze, strutture ricettive e di intrattenimento del Comprensorio, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e biblioteche, ciascuna delle quali ospiterà appuntamenti a tema cioccolato.

Il programma su www.eurochocolate.com