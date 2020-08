TRENTINO MARKETING * “ EUREGIO CONNECT “: « IL NUOVO GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE FACILITERà LA COLLABORAZIONE TRA LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO, BOLZANO E LAND TIROL »

Al Forum europeo di Alpach, gli amministratori delle organizzazioni per lo sviluppo del turismo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché del land Tirolo hanno firmato la richiesta di costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT) Euregio Connect. Lo scopo è una cooperazione più forte tra i territori nell’ambito della cultura dello sport e del turismo.

Si chiama Euregio Connect il nuovo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) che faciliterà la cooperazione tra i suoi tre membri – Tirol Werbung, IDM Südtirol Alto Adige e Trentino Marketing – semplificando l’attuazione di progetti transfrontalieri nei settori del turismo, della cultura e dello sport.

Grazie al Tour of the Alps, le tre organizzazioni per lo sviluppo del turismo IDM Südtirol Alto Adige, Trentino Marketing e Tirol Werbung hanno già lavorato ad un primo progetto congiunto come Euregio. Al fine di facilitare e istituzionalizzare questa cooperazione, gli amministratori delle tre organizzazioni hanno ufficialmente avviato con la loro firma il nuovo GECT Euregio Connect in occasione della Giornata del Tirolo al Forum Europeo di Alpbach.

“La cooperazione transfrontaliera è diventata un elemento essenziale per garantire un futuro prospero. Con le attuali proposte abbiamo compiuto anche a livello organizzativo un passo importante per rafforzare la cooperazione tra i tre territori dell’Euregio”, ha dichiarato Florian Phleps, amministratore delegato di Tirol Werbung in occasione della firma.

“L’Euregio è stata arricchita di contenuti già negli ultimi anni. Con Euregio Connect portiamo questa buona collaborazione a un nuovo livello”, ha affermato Erwin Hinteregger, direttore generale di IDM Südtirol Alto Adige.

Il Trentino è stato il punto di partenza della più grande e importante iniziativa congiunta delle tre organizzazioni fino ad oggi: “Abbiamo messo il nostro Giro del Trentino, una gara ciclistica con più di 40 anni di storia, al servizio di questa buona causa, sviluppandolo insieme agli altri territori come Tour of the Alps”, ha spiegato Maurizio Rossini, Amministratore Unico di Trentino Marketing. Dal 2017, la corsa a tappe di cinque giorni ha portato ciclisti professionisti attraverso i tre territori, collegando l’Euregio anche a livello sportivo e turistico. “Su questa base, vogliamo sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione”, ha aggiunto Rossini.

Dopo le verifiche e l’approvazione delle istituzioni competenti in Austria e in Italia, Euregio Connect potrà considerarsi ufficialmente fondata, divenendo operativa. La sede del GECT è a Innsbruck.