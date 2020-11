TRENTINO MARKETING * ARTIGIANOINFIERA.IT: « SABATO 28 NOVEMBRE AL VIA LA NUOVA PIATTAFORMA ON-LINE, CONSENTIRÀ AGLI UTENTI DI CONOSCERE LE ATTIVITÀ DI SETTORE »

Conto alla rovescia per il go live di Artigiano in Fiera Live, al via su artigianoinfiera.it da sabato 28 novembre. La nuova piattaforma online, che consentirà agli utenti di conoscere le aziende artigiane, visitarne virtualmente i laboratori e acquistarne i prodotti, offrirà una ribalta anche per numerose imprese e prodotti del Trentino. Sono circa trenta le aziende del territorio che hanno apprezzato il valore e le opportunità di questo progetto, aderendo alla piattaforma grazie a Trentino Sviluppo, Trentino Marketing ed alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento con la collaborazione della Associazione Artigiani del Trentino.

Artigiano in Fiera Live rappresenta infatti un’inedita opportunità per le aziende artigiane di uscire dai confini territoriali e sbarcare sulla prima piattaforma dedicata interamente al settore della micro impresa, approfittando di una nuova occasione per fare cultura del territorio e cultura di impresa in digitale. La novità permetterà a tutti i fruitori di comprendere che cosa sia il made in Italy e di approfondire il vero tessuto produttivo del Trentino, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso racconti, video, immagini e ovviamente consentendo l’acquisto finale di prodotti artigianali da parte degli utenti.

Maurizio Rossini, Amministratore Unico di Trentino Marketing, ha intravisto subito l’opportunità per il Trentino e per le sue aziende di essere presente in modo coeso e integrato sulla piattaforma Artigiano in Fiera Live: “È stato un passaggio immediato quello di partecipare come istituzioni a questa innovativa proposta cogliendone da subito le grandi potenzialità, sia per valorizzare il nostro territorio in questo difficile momento, sia per fornire alle nostre aziende delle nuove modalità di promozione e visibilità. Rispetto alla fiera tradizionale – quest’anno sarebbero stati 25 anni di partecipazione continua del Trentino all’evento – la versione Live permetterà, infatti, anche alle nostre aziende di restare in contatto con il pubblico affezionato e fidelizzato che, anno dopo anno torna nel nostro padiglione per ritrovare il produttore di fiducia o, anche, per scoprirne di nuovi. In questa situazione di incertezza economica, ci ha fatto molto piacere vedere che molte realtà iscritte ad Artigiano in Fiera hanno deciso di investire con noi in questa nuova proposta che, come è stato 25 anni fa per Artigiano in Fiera, siamo sicuri si dimostrerà una sfida importante e vincente”.

“La piattaforma è nata insieme alla decisione di confermare l’edizione 2020 di Artigiano in Fiera, qualora ci fossero state le condizioni per realizzarla – svela Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Insieme all’evento fisico, infatti, avremmo comunque realizzato questo strumento digitale in affiancamento alle tradizionali azioni di marketing consentite dall’evento fisico. Impossibilitati a realizzare la fiera, Artigiano in Fiera Live è così diventata un’opportunità reale per mantenere attivo il contatto tra gli artigiani e i nostri visitatori. E vivrà in futuro, anche quando torneremo a realizzare la fiera fisica”.

La piattaforma Artigiano in Fiera Live sarà divisa in tre sezioni: la prima riguarderà proprio i territori, con la possibilità di ricercare le aziende in base alla loro collocazione geografica specifica. La seconda sezione consentirà di incontrare tutti gli artigiani (in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca), mentre la terza sarà dedicata ai prodotti, suddivisi per categorie merceologiche. Ci sarà un arco temporale, individuato dal 28 novembre al 20 dicembre, durante il quale la spedizione dei prodotti sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro ad artigiano: una finestra di marketing privilegiata per offrire una ulteriore opportunità di vendita agli artigiani.