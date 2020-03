TRENTINGRANA E GRANA PADANO * COVID-19: « DEVOLUTI 100.000 EURO ALLA SANITÀ LOCALE TRENTINA PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS »

Entrambi i Consorzi accomunati dalla volontà di contribuire alla lotta contro il COVID-19 sostenendo l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) del territorio.

Il CONSORZIO TRENTINGRANA CONCAST – Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini – e il CONSORZIO PER LA TUTELA DEL GRANA PADANO hanno devoluto 100.000 euro (50.000 cadauno) all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento per la gestione dell’emergenza COVID-19, dove saranno gestiti a livello provinciale per il territorio, con logica di priorità, con l’obiettivo di acquistare attrezzature sanitarie e sostenere il lavoro di tutti gli operatori assistenziali, quale segno di vicinanza e solidarietà in questa difficile situazione che coinvolge tutta la popolazione.

” Siamo grati al Consorzio del Grana Padano che ha voluto condividere con noi questa iniziativa verso il territorio trentino cui abbiamo voluto far sentire il nostro solidale supporto – dichiara il Presidente del Consorzio Trentingrana, Renzo Marchesi – I caseifici e le cooperative sono parte integrante della comunità, espressione di una storia e di una tradizione fondata sulla condivisione di valori, tra cui la coesione e il senso di responsabilità, non potevamo quindi non essere partecipi e impegnati nel contribuire alla risoluzione di questa crisi così inaspettata che coinvolge il mondo intero”.

Anche lo stesso settore lattiero-caseario sta facendo fronte all’emergenza mantenendo attivo il monitoraggio e il controllo della produzione, garantendo il servizio ai clienti e consumatori, compatibilmente con tutte le misure di sicurezza richieste dal Ministero della Sanità.

Dalle recenti disposizioni governative, la donazione sarà gestita a secondo delle priorità. Solo ad emergenza conclusa potranno essere messe a disposizione tutte le informazioni circa l’utilizzo dei fondi.