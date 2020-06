TRENTINGRANA – CONCAST CONSORZIO CASEIFICI SOCIALI TRENTINI * CDA: « ANDREA MERZ ELETTO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GRANA PADANO »

Durante l’Assemblea Generale di Grana Padano, svoltasi venerdì 19 giugno a Veronafiere, si è avuto un parziale rinnovamento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela, di cui Trentingrana fa parte in qualità di specificità trentina di montagna. A fronte di ventidue riconferme, sono stati eletti cinque nuovi membri, tutti produttori, tra cui Andrea Merz, al quale lascia il testimone Gabriele Webber, rappresentante “storico” di Trentingrana presso Grana Padano. La nuova compagine rimarrà in carica fino alla primavera del 2024.

“Accolgo con entusiasmo – commenta Merz – questo nuovo incarico, e ringrazio per la fiducia accordatami dal Consorzio di Tutela, e soprattutto dai membri del Consiglio di Amministrazione Trentingrana. Un particolare ringraziamento anche a Gabriele Webber, che ha egregiamente rappresentato la nostra realtà negli anni passati presso Grana Padano, e che ora mi lascia in eredità questo importante ruolo, nel quale non mancherò di profondere il massimo impegno per la tutela e la valorizzazione della specificità del nostro prodotto.”