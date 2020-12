TRANSDOLOMITES * LOTTERIA DELLA BEFANA: GIRARDI, « ALLA LUCE DELLA SITUAZIONE LEGATA ALLA PANDEMIA COVID-19, ABBIAMO DECISO DI RINUNCIARE A QUESTA IMPORTANTE OCCASIONE »

Da alcuni anni a questa parte la Lotteria della Befana di Transdolomites era diventata un’importante occasione per promuovere l’azione di autofinaziamento a sostegno delle nostre attività ed allo stesso tempo occasione di socializzazione nelle valli.

Alla luce della situazione legata alla pandemia Covid-19, abbiamo deciso di rinunciare alla Lotteria del prossimo Natale.

In funzione dello studio trasportistico per la ferrovia Avisio affidato in Svizzera e che ci impegnerà per oltre 29.000,00 Euro la Lotteria avrebbe rappresentato una valida occasione per garantirci una parziale copertura dei costi.

Crediamo però che il rispetto della salute delle comunità cui si lega a doppia corda il rispetto delle regole a partire dai singoli comportamenti debba avere la priorità su tutto il resto.

Per questo motivo siamo più che certi di avere fatto la nostra scelta giusta.

Confidando nel futuro miglioramento della situazione di emergenza, confidiamo di proporre la nostra Lotteria per Pasqua 2021 proponendo un montepremi rinnovato ed in linea con la bella stagione.

Allo stesso tempo, anche qui per evitare assembramenti e consci del fatto che non sempre la tecnologia garantisce una buona riuscita degli eventi in remoto, l’Assemblea dei soci quest’anno non si terrà e verrà programmata per la primavera 2021. Si tratterà di una Assemblea di rendicontazione in quanto il Direttivo eletto nel 2019 rimane in carica per tre anni. Nella medesima occasione alla stessa data si terrà l’Assemblea dei Soci dell’anno 2021.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites