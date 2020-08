TRANSDOLOMITES * CONVEGNO TRASPORTI-COVID – CONVEGNO A TRENTO « “UNA SVOLTA NECESSARIA: NUOVA MOBILITà A TRENTO E NELLE VALLI”, 2 SETTEMBRE SALA CLARINA (ORE 20.00)

Lo smog è il migliore alleato del Covid-19. Se contrastanti sono le opinioni circa il ruolo del particolato degli inquinanti nel trasportare il virus, unanime è l’opinione della scienza che l’esposizione a inquinamento è responsabile degli effetti sulla salute in generale rendendo il fisico umano più fragile e aumentando la prevalenza di patologie cardiovascolari , metaboliche e respiratorie.

Il settore dei trasporti ha un ruolo importante della produzione ed emissione degli inquinanti e dunque delle ricadute sanitarie sulla comunità. Transdolomites, in collaborazione con il Comitato cittadino “ Un Tram per Trento”, Fiab Trento, promuovono una serata pubblica nella convinzione che sulla questione mobilità serve un radicale cambio di marcia.

Da qui il titolo della serata; “Una svolta necessaria: nuova mobilità a Trento e nelle valli” che avrà luogo il 2 settembre 2020, alle 20.00 nella Sala Clarina – Circoscrizione Oltrefersina in via Clarina,2/1 a Trento.

In considerazione delle norme di utilizzo degli spazi , nella sala saranno disponibili 57 posti a sedere con obbligo della prenotazione contattando Massimo Girardi, presidente dell’Associazione Transdolomites scrivendo a girardi.massimo@brennercom.net. Per informazioni il numero di telefono è: 320/4039769.

La serata verrà trasmessa in rete in diretta video sul link https://www.agenziagiornalistcaopinione.it.

La conferenza in oggetto intende rivolgersi a tutta la cittadinanza in particolare modo ai candidati alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre affinchè nella pubblica opinione e tra coloro che saranno delegati a rappresentare i cittadini nelle pubbliche Istituzioni si radichi sempre più la consapevolezza che la vera sfida del futuro sarà investire in mobilità pubblica, servizi e infrastrutture. La ricaduta di tale investimento sarà sulla migliorata qualità della vita e della probabilità di sopravvivenza con la conseguente forte riduzione della spesa pubblica nella sanità.

Ciò di cui abbiamo bisogno è in sintesi di una nuova classe politica e dirigenziale che finalmente abbia ben chiaro nella mente il senso della programmazione strategica in campo economico, sociale, ambientale che non passi più attraverso la vecchia politica delle strade ma dei servizi di mobilità pubblica.

Se non comprenderemo lo stato di urgenza di queste scelte, metteremo in dubbio anche il futuro turistico non solo dei centri urbani ma anche del Trentino stesso , delle Dolomiti e dell’intero arco alpino.

Dalla città di Trento alle valli , è il percorso del ragionamento che la serata propone ed alla quale interverranno i relatori firmatari di questa nota stampa.

*

Massimo Girardi, Presidente Associazione Transdolomites APS

Andrea Spinosa

Gaia Perlot FIAB Trento

Massimo Pegoretti , Comitato “ Un Tram per Trento”

Marco Danzi, Qnex Bolzano