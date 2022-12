TRANDOLOMITES * LOTTERIA DELLA BEFANA 2022: GIRARDI, « I PREMI IN PALIO, UNA E-BIKE BIANCHI T- TRONIK / VIAGGIO PER DUE PERSONE / START SET FERROVIARIO »

07.40 - martedì 06 dicembre 2022

Ha preso il via la Lotteria di autofinanziamento della “Befana di Transdolomites “ 2022/23. Costo del biglietto € 1,00 , estrazione a Cembra, 6 gennaio 2023 nella sede del Comitato civico “ per non perdere il treno “. Su ogni biglietto è pubblicato regolamento, montepremi, istruzioni per il ritiro del premio previa consegna del biglietto vincente estratto. Dal giorno dell’estrazione tre mesi di tempo per presentarsi con il biglietto estratto e la disponibilità del ritiro del premio.

La lotteria, un gioco che sin dall’inizio è stato il metodo da noi utilizzato per finanziare attività di pubblica utilità nel settore cui dal 2006 Transdolomites si impegna; mobilità sostenibile, turismo, energia nella regione dolomitica e arco alpino.

Dal 2009 ad oggi studi progettuali che sono stati funzionali a suggerire interventi migliorativi nel campo dei servizi della mobilità pubblica nelle Valli dell’Avisio.

E poi gli studi ferroviari ultimo in ordine di arrivo lo studio svizzero economico-trasportistico di valutazione del collegamento ferroviario della Trento-Penia per la prima volta presentato in pubblico il 28 e 29 novembre 2009 a Cavalese ed a Trento.

Studi affidati a professionisti e che per la loro valenza nel 2022 sono stati tutti trasmessi alla PAT, Ministero Trasporti ed RFI perché richiesti e ritenuti di interesse in funzione dello Studio di Fattibilità per la Ferrovia delle Valli dell’Avisio. A quello appena reso pubblico ad inizio 2023 si affiancherà un nuovo lavoro commissionato da Transdolomites nell’estate 2023 sul tema della comunicazione e ticketing nella mobilità pubblica.

Lo riteniamo strategico per portare delle proposte volte a migliorare l’efficienza della comunicazioni dei servizi di pubblica mobilità, gomma e ferro, perché siamo convinti che facilitare l’accesso alla lettura degli orari del mezzi pubblici significhi incentivare il loro utilizzo. Sin dall’inizio dell’esperienza nelle lotterie abbiamo puntato a proporre un montepremi di qualità che giustamente premi i tanti che in questi anni ci hanno sostenuti con l’acquisto dei biglietti.

Una E-bike, un viaggio per due persone in prima classe su tutta la rete della Ferrovia Retica “ Il famoso Trenino Rosso” che comprende un pernottamento per due persone in un Hotel a Zernez in Engadina (CH), premi per i più piccoli, assieme ad un po’ di tecnologia e vari buoni acquisto e skipass. Dovuto il pubblico ringraziamento agli sponsors che con il loro sostegno ci hanno permesso di rimetterci in gioco con questa lotteria natalizia. La vendita dei biglietti ci è consentita per regolamento in tutto il Trentino ed è soprattutto nelle valli Avisio , Valsugana e città di Trento che concentreremo le nostre forze per promuoverla.

*

Massimo Girardi

presidente di Transdolomites