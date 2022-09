TP * SPECIALE ELEZIONI: « SONDAGGIO, FDI AUMENTA DI TRE PUNTI IL VANTAGGIO SUL PD / M5S AGGUANTA LA LEGA AL TERZO POSTO »

22.04 - venerdì 09 settembre 2022

Sondaggi Tp: Fdi stacca il Pd, il M5S aggancia la Lega – Fratelli d’Italia aumenta a tre i punti di vantaggio sul Pd mentre il M5S agguanta la Lega al terzo posto. Sono i dati principali delle intenzioni di voto registrate dal sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 6 e l’8 settembre, l’ultimo prima del silenzio elettorale. Fdi cresce al 25,2% mentre il Pd è in calo al 22,2%. La Lega perde lo 0,6% scivolando al 13,3% dove viene raggiunta dal M5S, in crescita di quasi due punti rispetto alla rilevazione della settimana precedente. Forza Italia al 7,2% rimane davanti ad Azione/Italia Viva stabile al 5,1%. Sotto la soglia di sbarramento tutti gli altri partiti: Italexit (2,8%), Sinistra Italiana/Verdi (2,6%), Unione Popolare (1,7%), +Europa (1,6%), Italia Sovrana (1,2%), Noi Moderati (1,1%), Alternativa per l’Italia (0,7%) e Impegno Civico (0,7%). La percentuale di italiani che dichiara fiducia nel premier Draghi è di poco sopra il 40% (42,5%).

Tra gli elettori del Pd c’è una parte che darebbe il suo voto ad Azione/Italia Viva (19,9%) e al M5S (11,8%). Un terzo degli elettori del terzo polo (33,9%) ammette il suo fascino per i partiti di centrosinistra (33,9%) meno per quelli del centrodestra (5,6%). Infine gli elettori del M5S si dividono tra chi darebbe il proprio voto a un partito del centrosinistra (14,7%) e Unione Popolare di De Magistris (9,1%).