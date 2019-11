TOURING CLUB ITALIANO * “ALBERGHI E RISTORANTI D’ITALIA 2020″: « DOMENICA PRIMO DICEMBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA »

È giunta alla XXVII edizione la storica guida del Touring dedicata all’ospitalità e alla ristorazione con una proposta di oltre 4500 strutture, accuratamente selezionate su tutto il territorio italiano secondo i principi quali la valorizzazione dei territori e degli edifici storici, l’attenzione al servizio di accoglienza e alle proposte gastronomiche locali e a quelle di ricerca o etniche. Non mancano gli alberghi di singolare livello ed eleganza, quelli che possono essere considerati dei veri e propri art hotel con opere di grande pregio artistico così come le stelle dell’alta cucina che rappresentano l’eccellenza del nostro Paese, si trovano anche quegli indirizzi che si contraddistinguono per accoglienza, servizio e cortesia.

Si confermano le selezioni di Stanze Italiane e Buona Cucina, dedicate a chi non vuole rinunciare alla semplicità degli ambienti, alle atmosfere intime e alla buona cucina contenendo i costi, mentre al turista in cerca di novità si suggeriscono alcuni indirizzi alternativi alle classiche offerte. Si trovano infatti ostelli, affittacamere o alberghi dai costi contenuti o che hanno il vantaggio della posizione particolarmente centrale così come indirizzi di gastronomia, street food e paninoteche per una sosta veloce ma sempre gustosa e di qualità. Ogni regione è introdotta da una moderna cartografia d’insieme con le località per le quali è stato proposto almeno un indirizzo e il volume si completa infine con un pratico indice delle località.

I CURATORI

Teresa e Luigi Cremona, la prima è giornalista di lungo corso specializzata nel settore degli alberghi ed il secondo è un notissimo critico gastronomico da oltre 40 anni, insieme continuano il loro percorso professionale nella costante ricerca del bello e del buono.

LA LOCATION

PERCHE’ ACQUISTARE LA GUIDA?

IN DETTAGLIO

La guida Alberghi e ristoranti propone oltre 4500 indirizzi complessivi così suddivisi:

– Olimpo dell’accoglienza

44 alberghi che rappresentano l’altissimo livello dell’ospitalità nostrana per ca­ratteristiche straordinarie di posizione, bellezza degli ambienti, qualità dell’ac­coglienza. Talvolta sono in edifici storici oppure vantano una lunga tradizione, alcuni sono la cornice ideale per un soggiorno romantico, altri si segnalano per le nuove concezioni di spazio e arredo.

– Olimpo della ristorazione

48 ristoranti che rappresentano i vertici assoluti della ristorazione italiana, guidati da chef d’eccezione con servizio impeccabile e carta dei vini che rende indimenticabile l’esperienza gastronomica.

– Camere d’autore

122 alberghi che negli anni hanno mantenuto un ottimo livello di accoglienza e di servizi offerti. Sono circa 109 alberghi che si distinguono per lo stile ricercato e quel “tocco in più”.

– Cucina d’autore

Oltre 230 ristoranti che sono fiore all’occhiello del Belpaese. Si segnalano per i piatti eseguiti in maniera perfetta, gli ingredienti di prima scelta e una costante ricerca in cucina. Non particolarmente economici, sono la meta ideale per quanti non riescono a rinunciare a uno standard qualitativo elevato.

– Stanze italiane

Il sigillo di qualità del TCI assegnato a oltre 870 strutture ricettive (dall’albergo alla dimora storica, al B&B). Li caratterizzano l’atmosfera familiare, la cura dei dettagli e un ser­vizio sempre puntuale; sono luoghi in cui la cordialità non è un valore marginale.

– Buona Cucina

Circa 1100 ristoranti che rispecchiano un modo tutto italiano di fare accoglienza e ristorazione. Sono caratterizzati da atmosfera familiare, cura dei dettagli, servizio semplice ma cordiale e puntale, buona cucina dai sapori genuini e prevalentemente di impronta regionale, conto all’insegna del buon senso.

– L’Altro Dormire

Una selezione di oltre 120 indirizzi per il dormire pensata per il turista che, in giro per l’Italia, preferisce soluzioni alternative al classico albergo, con una proposta di B&B, ostelli e qualche albergo, scelti talvolta per il prezzo contenuto, al­tre volte per la posizione centrale o per l’originalità dello stile.

– L’Altro Mangiare

Circa 100 indirizzi di qualità per una sosta veloce, economica e originale scelti tra paninoteche, chioschi, pizzerie, forni o bar segnalati per l’aperitivo, cucine etniche e street food.

Altri suggerimenti

Quasi 2000 indirizzi che sono un’ulteriore opzione per la scelta del proprio soggiorno o del proprio pasto e per i quali si forniscono solo dati anagrafici, prezzi, nume­ro di camere (per gli alberghi), tipo di cucina (per i ristoranti) e principali dotazioni

I PREMI TCI

Stanze italiane e Buona cucina

Fra gli indirizzi appartenenti alla selezione Stanze italiane e Buona cucina, il Touring premia quattro alberghi e quattro ristoranti, uno per ogni macroarea. La Buona Cucina premierà per il Centro/Sud il ristorante Fiorentino a Sansepolcro ed il ristorante Mezza Pagnotta a Ruvo di Puglia. Per il Nord invece verranno premiati Campamac-Osteria di Livello a Barbaresco e Ostreria Pavesi a Podenzano. Il premio Stanze Italiane vedrà come protagonisti le strutture Montepagano 1137 a Roseto degli Abruzzi e Tenuta Frafiledu a Santa Teresa di Gallura per il Centro/Sud mentre per il Nord le strutture premiate saranno, Ca’ del Moro a Grezzana e La Madernassa a Guarene.

Bike hotel

Attento a promuovere un turismo lento, il Touring assegna questo premio a quattro indirizzi che, oltre a garantire un’accoglienza di qualità, si distinguono per i servizi dedicati ai ciclisti esperti o ai semplici amanti delle due ruote. Per il Centro/Sud verranno premiate le strutture Ambasciatori Place Hotel di Anagni e La Mela di Venere a Palazzo Acreide, le strutture premiate al nord saranno Orient & Pacific a Jesolo e il Poli Hotel a San Vittore Olona

Art hotel (premio Novità dell’edizione 2019 e confermato nel 2020)

Il Touring da sempre impegnato nella promozione e valorizzazione non solo del turismo, ma anche dell’ambiente e della cultura e dell’arte in genere, quest’anno ha deciso di riconoscere un premio ad alcuni luoghi aperti all’ospitalità che, oltre a distinguersi per la piacevolezza dell’accoglienza, sono vere e proprie opere d’ar­te e promuovono l’arte in ogni sua manifestazione, diventando luoghi di grande fermento artistico e di richiamo internazionale. Per il Centro/Sud verranno premiate il Portrait di Firenze e Atelier Sul Mare a Castel di Tusa. Per il Nord invece verranno premiate Barchessa di Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo e la struttura Blu di Te a Santa Margherita Ligure.

Top di domani

A testimonianza dello sguardo del Touring rivolto al futuro, sono quattro giova­nissimi chef selezionati in tutta Italia che si distinguono per talento, curiosità, spiccata personalità e sensibilità nell’interpretare la propria professione. Gli chef premiati quest’anno saranno per il Centro/Sud Antonio Ziantoni del ristorante Zia Restaurant a Roma e Maicol Izzo del ristorante Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia. Per il nord i protagonisti saranno, Ivan Maniago del ristorante Impronta d’Acqua di Lavagna e Riccardo De Gasperi di del Ristorante El Brite de Larieto a Cortina d’Ampezzo.

