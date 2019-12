TONINI (PD) * IMPIANTO SCIISTICO BOLBENO (TN): « DIFFICILE CAPIRE IL VALORE STRATEGICO DI UN INVESTIMENTO COSì IMPORTANTE, FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UN IMPIANTO CHE è IL PIù BASSO D’ITALIA »

Si è da poco conclusa la sessione del Consiglio provinciale dedicata alla manovra di bilancio 2020-2022. Una manovra che ha messo in luce una situazione non rosea per le casse della provincia autonoma di Trento, con una crescita del PIL in rallentamento e con una rilevante riduzione delle entrate. Proprio questi dati sono stati usati dalla giunta per giustificare la forte riduzione delle previsioni di spesa su quasi tutti i capitoli strategici del bilancio, dalla scuola alla sanità, dalla famiglia al welfare.

Ora però abbiamo appreso che la Giunta, su indicazione dell’assessore Failoni, ha miracolosamente trovato 4.000.000 di € per acquistare il piccolo impianto sciistico di Bolbeno. Risulta difficile capire il valore strategico di un investimento così importante, per altro finalizzato all’acquisto di un impianto che è il più basso d’Italia e quindi sicuramente destinato a fare i conti con gli effetti del cambiamento climatico, per altro abbastanza evidenti anche in questi giorni. Alla faccia delle riflessioni avviate sulla riconversione degli impianti delle aree sciistiche di bassa quota. Insomma, come dare torto al Sindaco di Pergine?

*

Giorgio Tonini

Capogruppo Pd Consiglio provinciale Trento