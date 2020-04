TONINI – FERRARI – MANICA – OLIVI – ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * TRENTINO DIGITALE: RISPOSTA SPINELLI « NON POSSIEDO ELEMENTI A PROPOSITO DELLE PRESSIONI NEI CONFRONTI DEL CDA AL FINE DI OTTENERNE LE DIMISSIONI »

Inoltre, la società sta attraversando ancora un momento oltremodo delicato, anche per gli approfondimenti in corso da parte della Corte dei Conti ed è quindi incredibile voler affrontare momenti e passaggi difficili, se non addirittura strategici, cambiando il consiglio d’amministrazione solo in ossequio al principio dell’alternanza al potere, quasi che i risultati raggiunti ed i programmi in corso non contassero nulla di fronte all’impellente urgenza della Giunta provinciale di collocare persone di sua fiducia ai vertici delle società partecipate.

Ma ciò che rende ancor più incredibile l’intera vicenda è la somma delle modalità messe in campo per ottenere il risultato desiderato, ovvero adottando sistemi di pressione sui singoli consiglieri d’amministrazione che ricordano ben altre epoche e ben altre politiche ed arrivando perfino – o almeno così sembra – ad inviare agli stessi bozze preconfezionate di lettere di dimissioni.

Sul versante opposto invece va registrato il rigore morale del consiglio d’amministrazione che, consapevole delle responsabilità giuridiche verso la società, e morali verso i dipendenti, non ha al momento colto i pressanti “inviti” attuali dell’Assessore di merito.

Non si comprende il motivo tecnico di possibili dimissioni collettive, non costituendo argomento giuridico valido un non meglio precisato principio di alternanza, per il quale vanno cacciati i vertici in carica, a prescindere dalle loro competenze, dal lavoro svolto e dai risultati ottenuti, al fine di sostituire gli stessi con altri più consoni e vicini ai “desiderata” della politica del momento. Non c’è dubbio che si tratta di un esempio straordinario di attenzione all’efficienza delle società partecipate ed alla professionalità dei loro vertici; esempio peraltro non nuovissimo se solo ci si ricorda delle pressioni esercitate, a suo tempo, dall’Assessore alla Cultura sul consiglio d’amministrazione del “Centro Servizi culturali S. Chiara” per bloccare il concorso in corso per la nomina del direttore generale dello stesso, auspicando appunto una pausa per poter magari proporre qualche uomo di cordata.

Nel prendere atto quindi di un modo di intendere il governo della “res publica” come mero atto di occupazione di posti e posizioni, ignorando che le società partecipate godono di una loro autonomia giuridica e non possiedono organi che decadono con le elezioni politiche, è necessario chiarire non tanto il diritto della Giunta provinciale di cambiare l’attuale board di “Trentino Digitale s.p.a.”, anche se scarsamente motivando tale eventuale scelta, quanto piuttosto del metodo e delle modalità perseguite per arrivare all’esercizio di un diritto che è tale solo se poggia su di una visione di sistema e di lunga deriva e sull’individuazione di una nuova “mission” aziendale. Altrimenti non si tratta più di un diritto, bensì di un sopruso.

Ma la strategia pare non esserci, leggendo le dichiarazioni a dir poco contraddittorie dell’assessore Spinelli, che prima parla di necessità di privatizzazione, poi di necessità che la società produca di più “in casa”; cioè l’esatto contrario; parla di non condivisione di un piano industriale che ancora non c’è, mostrando quanto meno di non essere entrato nel merito della gestione della società; dimentica che la giunta ha appena nominato una commissione che dovrebbe proprio fare il punto sulle società partecipate, come base per le scelte future.