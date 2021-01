TIM * WEB TALENT: « TORNA TIM PARTY TALENT 2: CON CARLO VERDONE – DILETTA LEOTTA – LUCA TOMMASSINI TRA I GIUDICI GUIDATI DA LODOVICA COMELLO »

Dopo il successo della prima edizione, TIM Party torna con TIM Party Talent 2, il contest realizzato da TIM in collaborazione con Sony Music Italia, per dare la possibilità ai propri iscritti di mostrare il loro talento da entertainer. I clienti TIM possono, infatti, caricare su TIM Party (www.tim.it/timparty) un video per mostrare le loro abilità nella musica, danza, recitazione, etc. e tentare di partecipare a uno dei 4 Live che saranno trasmessi il giovedì in streaming sulla piattaforma a partire dal 14 gennaio.

A giudicare le performance sarà una giuria d’eccezione, guidata anche quest’anno da Ludovica Comello, che vede riconfermati Carlo Verdone, i discografici Sony Diego Quaglia e Stefano Karakotch. Ad affiancarli in questa nuova edizione ci saranno Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica e Luca Tommassini, coreografo, regista, direttore artistico di fama internazionale. Tutti gli iscritti a TIM Party, anche se non caricheranno un video, avranno la possibilità di partecipare attivamente per aggiudicarsi un premio. Semplicemente votando sulla piattaforma gli utenti potranno essere scelti per far parte della giuria di una delle puntate di TIM Party Talent Live. Inoltre, con un’estrazione finale, verranno assegnati 12 smartphone di ultima generazione.

Il talent si svilupperà in due fasi: nella prima gli utenti potranno caricare i video sulla piattaforma TIM Party, condividere la loro performance e farsi votare da parte della community; nella seconda, tra i protagonisti dei 10 video più votati la giura sceglierà chi potrà esibirsi dal 14 gennaio in una delle 3 puntate del TIM Party Talent Live 2.

I tre vincitori delle puntate settimanali accederanno alla finalissima del 4 febbraio nel corso della quale verrà decretato il vincitore assoluto di TIM Party Talent Live 2.

Il premio finale sarà assegnato in base al talento del vincitore: per la categoria musica, l’incisione di un singolo con Sony Music Italia e la pubblicazione dello stesso su TIMMUSIC, per la danza partecipare a una performance organizzata da Luca Tommassini, per la recitazione comparire in un film di prossima produzione. Novità di questa edizione, la presenza di Radio 105 con il deejay e conduttore radiofonico Max Brigante come giurato ospite della finalissima e il premio “il più votato dal web” che offrirà a chi riceverà più voti dal 25 gennaio al 1° febbraio, l’occasione di esibirsi in finale.