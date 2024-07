TIM * SERVCO: «RISULTATI PRIMO SEMESTRE, RICAVI E MARGINI IN CRESCITA E CONFERMATE TUTTE LE GUIDANCE PER IL 2024»

21.25 - mercoledì 31 luglio 2024

TIM: NEL SEMESTRE RICAVI E MARGINI IN CRESCITA PER SERVCO, CONFERMATE TUTTE LE GUIDANCE PER IL 2024

Risultati organici:

VENGONO RIPORTATI I RISULTATI1 DI TIM SERVCO NEL PRIMO SEMESTRE:

■ RICAVI TOTALI DI GRUPPO PARI A €7,1 MLD (+3,5% YoY); RICAVI DA SERVIZI DI GRUPPO IN AUMENTO DEL 4,0% YoY A €6,7 MLD

■ RICAVI TOTALI DOMESTICI PARI A €4,9 MLD (+1,6% YoY); RICAVI DA SERVIZI DOMESTICI IN CRESCITA DEL 2,2% A €4,5 MLD

■ PER TIM CONSUMER RICAVI DA SERVIZI +0,5% YoY A €2,7 MLD E PER TIM ENTERPRISE RICAVI DA SERVIZI +6,4% YoY A €1,4 MLD

■ PER TIM BRASIL RICAVI DA SERVIZI A €2,2 MLD (+7,6% YoY)

■ EBITDA DI GRUPPO IN AUMENTO DEL 9,4% YoY A €2,1 MLD (DOMESTICO +8,5% YoY, BRASILE +9,9% YoY)

■ EBITDA AFTER LEASE DI GRUPPO IN CRESCITA DEL 13,0% YoY A €1,8 MLD (DOMESTICO +8,8% YoY, BRASILE +17,8% YoY)

■ DEBITO FINANZIARIO NETTO AFTER LEASE DOPO LA CESSIONE DI NETCO IN CALO A €8,1 MLD

■ CONFERMATE LE GUIDANCE PER L’INTERO ESERCIZIO

1 Con riferimento ai risultati economici di ServCo – il perimetro che comprende TIM Consumer, TIM Enterprise, TIM Brasil e Sparkle – le informazioni preliminari e gestionali ‘like-for-like’ sono elaborate simulando gli effetti dell’operazione di separazione di NetCo.

TIM: REVENUES AND EARNINGS UP FOR SERVCO IN THE FIRST HALF, ALL GUIDANCE FOR 2024 CONFIRMED

Organic results:

RESULTS1 FOR TIM SERVCO ON A POST NETWORK SEPARATION BASIS FOR THE FIRST HALF OF 2024 ARE REPORTED BELOW:

■ TOTAL GROUP REVENUES AT €7.1 BLN (+3.5% YoY); GROUP SERVICE REVENUES UP 4.0% YoY TO €6.7 BLN

■ TOTAL DOMESTIC REVENUES AT €4.9 BLN (+1.6% YoY); DOMESTIC SERVICE REVENUES UP 2.2% TO €4.5 BLN

■ TIM CONSUMER SERVICE REVENUES +0.5% YoY AT €2.7 BN; TIM ENTERPRISE SERVICE REVENUES +6.4% YoY AT €1.4 BLN

■ TIM BRASIL SERVICE REVENUES AT €2.2 BLN (+7.6% YoY)

■ GROUP EBITDA UP BY 9.4% YoY AT €2.1 BLN (DOMESTIC +8.5% YoY, BRAZIL +9.9% YoY)

■ GROUP EBITDA AFTER LEASE UP BY 13.0% YoY AT €1.8 BLN (DOMESTIC +8.8% YoY, BRAZIL +17.8% YoY)

■ NET FINANCIAL DEBT AFTER LEASE REDUCED TO €8.1 BLN AS A RESULT OF THE SALE OF NETCO

■ GROUP GUIDANCE FOR 2024 CONFIRMED

1 With reference to the financial results of ServCo – the perimeter that includes TIM Consumer, TIM Enterprise, TIM Brasil, and Sparkle – the ‘like-for-like’ preliminary operating information is reported by simulating the effects of the NetCo separation transaction.