TIM * INNOVAZIONE: GIANNI BORT, « A TRENTO LA ‘SMART DISTRICT’, IL PROGETTO PER DIGITALIZZARE LE IMPRESE DEL NORD EST »

11.41 - giovedì 15 settembre 2022

Prima tappa in Trentino (e quarta nel Triveneto) dell’iniziativa di TIM che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle realtà economiche del territorio

A disposizione delle aziende locali le migliori soluzioni di connettività abbinate ai servizi innovativi offerti da TIM Enterprise avvalendosi delle competenze di Noovle, Olivetti, Telsy, oltre alle soluzioni di Sparkle. Siglato un Memorandum of Understanding tra TIM e Confcommercio Trentino finalizzato allo sviluppo della digitalizzazione dell’ecosistema imprenditoriale

Prima tappa oggi in Trentino di “Smart District”, il progetto di TIM che si propone di accompagnare la trasformazione digitale dei distretti industriali italiani partendo da quelli del Triveneto. Protagoniste le aziende del distretto economico di Trento che insistono su un bacino di comuni caratterizzati dalla presenza di aziende ad alta specializzazione tecnologica e di grande importanza per il tessuto imprenditoriale del Paese. Obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo delle realtà locali con servizi e tecnologie di ultima generazione in grado di accelerarne la trasformazione digitale e aumentarne la competitività. Si tratta del quarto distretto industriale del Triveneto coinvolto da questa iniziativa, dopo Schio, Villafranca e Cividale del Friuli.

Il progetto, incentrato sulle nuove opportunità di sviluppo offerte alle imprese del territorio grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie, è stato presentato presso la sede di Confcommercio Trentino nel corso di un incontro a cui hanno preso parte Giovanni Bort, Presidente Confcommercio Trentino & Seac Spa, Roberto Gobbo, Responsabile Small Business Nord Est di TIM, Enzo Bassetti, Vice Presidente UNAT e Responsabile Marketing e Innovazione di Confcommercio Trentino, Angela Gargani Responsabile Confindustria and Trade Associations Relations di TIM e Achille Spinelli Assessore allo sviluppo economico, lavoro e ricerca della Provincia Autonoma di Trento.

Oltre alle infrastrutture di rete – dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività satellitare – il Gruppo TIM, in conformità con le proprie linee strategiche, mette a disposizione delle aziende del Trentino i migliori servizi di ultima generazione, indispensabili per promuoverne la competitività, offerti da TIM Enterprise avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things e per le soluzioni di identità digitale attraverso Trust Technologies, Telsy per la Cybersecurity, oltre alle soluzioni di Sparkle per i servizi internazionali.

Nel corso della giornata TIM e Confcommercio Trentino hanno anche siglato un Memorandum of Understanding finalizzato a valutare congiuntamente soluzioni per lo sviluppo della digitalizzazione dell’ecosistema imprenditoriale del settore del terziario, nonché per la definizione di progetti che grazie alla transizione al digitale abbiano un impatto positivo in termini economici, sociali e di sostenibilità ambientale. L’accordo, firmato dal Presidente Confcommercio Trentino & Seac Spa, Giovanni Bort, e dalla Responsabile Confindustria and Trade Associations Relations di TIM, Angela Gargani, prevede che la collaborazione tra le parti potrà includere le seguenti aree di studio/approfondimento ed operative: servizi di connettività globale, digital marketing, esperti digitali e consulenza, analisi delle presenze sul territorio.

Giovanni Bort, Presidente Confcommercio Trentino & Seac Spa, ha dichiarato: “Il periodo che stiamo attraversando ha reso evidente la necessità da parte di tutti di poter contare su una rete veloce e una connessione affidabile. La nostra quotidianità non può più prescindere dalla digitalizzazione. Lo smart working e la didattica a distanza ne sono esempi chiari. In questo momento, in cui siamo tutti orientati verso la ripresa, gli investimenti fatti da TIM a Trento sono per noi motivo di grande soddisfazione. È un passo sulla strada dell’innovazione e verso il futuro che consentirà di accelerare lo sviluppo, in senso qualitativo, della nostra comunità, delle attività imprenditoriali, delle aziende e delle stesse Istituzioni che potranno beneficiare di collegamenti ultraveloci e di una infrastruttura di altissimo livello qualitativo.”

Roberto Gobbo, Responsabile Small Business Nord Est di TIM, ha commentato: “Il nostro obiettivo è offrire alle imprese le soluzioni tecnologiche più innovative: dall’automazione alla manutenzione da remoto dei propri macchinari, dalle soluzioni cloud alle tecnologie per la sicurezza con servizi di videosorveglianza, fino alla gestione della logistica e delle flotte aziendali. Un pacchetto di soluzioni ‘chiavi in mano’ per abbracciare le opportunità del digitale e far competere le aziende sui mercati internazionali. Siamo convinti che le telecomunicazioni e il settore digitale possano fare molto per la ripartenza dell’economia locale e dell’intero Paese e in questo percorso TIM è orgogliosa di poter rispondere concretamente alle esigenze delle aziende, trasformandole in opportunità di crescita per tutti i comparti produttivi”.

Achille Spinelli Assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro ha dichiarato: “L’accordo tra TIM e Confcommercio su ‘Smart District’ consente di avviare su vasta scala e in modo organico il processo di formazione e digitalizzazione delle imprese e, in particolare, delle piccole aziende che rappresentano il cuore produttivo del Trentino. I due anni di pandemia e l’attuale periodo di incertezza confermano la necessità, anche per i piccoli esercizi commerciali, di adottare nuovi strumenti digitali e trasformare le soluzioni tecnologiche in opportunità di crescita e competitività. Il sistema Trentino beneficia dunque della partnership tra la maggiore azienda di telecomunicazioni in Italia e il mondo delle imprese: un binomio che porterà, ne sono certo, a risultati concreti. In questi anni il Trentino ha investito molto in innovazione, ricerca, connettività ultraveloce e servizi di nuova generazione. Ora tocca alla formazione, finalizzata alla crescita, delle imprese e del capitale umano, autentica risorsa strategica per il nostro futuro”.