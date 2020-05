TIM * “ E-LEARNING CARD “: « LA NAVIGAZIONE ILLIMITATA DA MOBILE SULLE PRINCIPALI PIATTAFORME DI DIDATTICA ONLINE »

TIM al fianco di scuole, docenti e studenti, Giga gratis per studiare. Al via E-learning Card, navigazione illimitata da mobile sulle principali piattaforme di didattica online.

Sostenere la didattica a distanza con il digitale per ridurre le disuguaglianze e confermare in questo modo il proprio impegno al fianco del Ministero dell’Istruzione e della scuola per l’emergenza Coronavirus.

Con questo obiettivo, TIM lancia da domani l’iniziativa “E-learning Card”, dedicata a tutti i clienti prepagati consumer di telefonia mobile con un’offerta dati attiva.

L’iniziativa rientra tra le diverse attività che TIM sta favorendo per supportare la scuola ed è rivolta in modo particolare ai docenti e agli studenti che, in questo modo, avranno la possibilità di navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza, in particolare quelle indicate, dopo appositi accordi per l’uso a titolo gratuito da parte delle scuole, sul sito del Ministero dell’Istruzione (al momento WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education), senza consumare i Giga della propria offerta. E-learning Card sarà aperta alle ulteriori piattaforme che saranno indicate dallo stesso Ministero.

È possibile attivare gratuitamente “E-learning Card” su TIMparty.it e accedere alla navigazione illimitata su scala nazionale. È possibile inoltre avere un bundle dati aggiuntivo di 5 Giga al mese per la navigazione dai Paesi UE.

TIM nel corso dell’emergenza ha messo in campo numerose iniziative per cittadini, imprese e Istituzioni con l’obiettivo di facilitare la vita quotidiana. Proprio in questo ambito, il Gruppo ha aiutato i docenti e studenti che utilizzano WeSchool e le piattaforme Google mettendo a disposizione un helpdesk di supporto sia tecnico, sia didattico. Inoltre, tra le iniziative legate al mondo della scuola, TIM, insieme ai numerosi partner di “Operazione Risorgimento Digitale” ha lanciato “Maestri d’Italia”, la scuola speciale di Internet online, libera e gratuita, con lezioni quotidiane e testimonianze di eccellenza che hanno trasformato l’emergenza in un’opportunità per portare l’innovazione nelle case degli italiani.

TIM EMERGENZA