TIM * CDA: « AVVIATO IL PROCESSO DI “SOCIETARIZZAZIONE” DI ‘TIM ENTERPRISE’, APPROVATO IL CALENDARIO FINANZIARIO PER IL 2023 »

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato l’avvio del processo di societarizzazione di TIM Enterprise, in linea con quanto comunicato al Capital Market Day dello scorso 7 luglio.

Il Consiglio, inoltre, ha approvato il calendario degli eventi societari del prossimo anno, confermando per l’esercizio 2023 la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale.

Consiglio di Amministrazione per l’esame dei dati preconsuntivi 2022 e del piano industriale 2023-2025

15 marzo – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

20 aprile – Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

10 maggio – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2023

2 agosto – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2023

8 novembre – Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2023

Le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria si svolgeranno, di norma, il giorno successivo alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno comunicate senza indugio.

TIM’s Board of Directors met today under the chairmanship of Salvatore Rossi and approved the process for the set-up of TIM Enterprise legal entity, in line with what announced at the Capital Market Day on July 7.

The Board also approved the calendar of corporate events for next year, confirming distribution of the quarterly financial reporting for 2023.

February 14 – Board of Directors meeting to approve the 2022 preliminary figures and the 2023-2025 business plan

March 15 – Board of Directors meeting to approve the draft financial statements for the year and the consolidated financial statements at December 31, 2022

April 20 – Shareholders’ Meeting to approve the Financial Statements at December 31, 2022

May 10 – Board of Directors meeting to approve the financial information at March 31, 2023

August 2 – Board of Directors meeting to approve the financial report at June 30, 2023

November 8 – Board of Directors meeting to approve the financial report at September 30, 2023

The conference calls to present the accounting data to the financial community will normally be held the day after the Board of Directors meeting for their approval. Any changes to the above dates will be communicated without delay.

