THE ITALIAN MARKETING SUMMIT * RIPRESA POST COVID: « 20 IMPRENDITORI DIGITALI UNITI PER LE PMI »

“Un colpo devastante per l’economia mondiale”. David Malpass, presidente della Banca mondiale, ha definito così le conseguenze della pandemia da Coronavirus, i cui effetti si cominceranno a sentire a partire da settembre.

Le contrazioni maggiori riguardano l’area euro e in particolar modo l’Italia, uno dei Paesi più colpiti e il cui crollo del Pil è stimato dall’Ocse attorno all’11,3%.

L’impatto avrà notevoli ripercussioni soprattutto sulle piccole e medie imprese, considerate l’ossatura del sistema produttivo italiano.

Come evidenziato dal rapporto “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19” elaborato dall’Istat, infatti, 7 aziende su 10 hanno registrato cali importanti di fatturato e oltre la metà prevedono una mancanza di liquidità per fronteggiare le spese che si presenteranno sino alla fine del 2020.

Per restare al passo dei Paesi più industrializzati l’Italia dovrà confrontarsi con temi ancora poco affini al nostro tessuto industriale, eppure resi sempre più indispensabili dalla pandemia.

Ad esempio la digitalizzazione, uno degli storici deficit delle nostre aziende.

L’innovazione digitale diventa così una necessità primaria per provare a colmare il ritardo tecnologico verso un mondo sempre più veloce, globalizzato e soprattutto connesso.

Nasce proprio da un imprenditore con curriculum internazionale, il fondatore di SimpNess Piernicola De Maria, l’idea di unire le forze per fornire uno strumento utile e concreto alle PMI.

“In qualità di consulente aziendale – spiega De Maria – ho avuto modo di toccare con mano le principali problematiche comuni alle imprese: scarsa digitalizzazione e presenza online poco efficace. Per questa ragione ho pensato di riunire 20 tra i migliori imprenditori italiani nel campo digital, invitandoli a partecipare a un evento online totalmente gratuito e pensato per aiutare tutte quelle realtà che vogliono crescere e affrontare con solidità i duri mesi che ci attendono”.

The Italian Marketing Summit andrà in onda nei weekend del 4/5 e 11/12 luglio e racchiude in quasi 30 ore di formazione alcuni dei nomi più celebri dell’imprenditoria digitale.

Tra i professionisti che hanno aderito all’iniziativa spiccano Gionata Galdenzi, specialista di e-commerce del gruppo Aeffe Spa (a cui fanno capo Moschino, Alberta Ferretti, Philosophy e Pollini), il più noto copywriter italiano Marco Lutzu, il fondatore della prima catena di centri antiage in Europa Marco Postiglione (alla guida di MarcoPost, con oltre 80 affiliati in Italia), Mik Cosentino (ex stella del nuoto italiano e ora imprenditore digital), Marco Fontebasso, il volto dietro alle campagne vitali di Escort Advisor, l’esperto di Adwords Luigi Sciolti e molti altri ancora.

“Tutti gli ospiti che parteciperanno a The Italian Marketing Summit hanno deciso di devolvere i propri diritti in beneficenza alla Croce Rossa di Bergamo,” – conclude Piernicola De Maria, che ringrazia “gli eroi che in questi mesi hanno combattuto giorno e notte contro il Covid-19. Il nostro obiettivo è quello di aiutare loro e le PMI italiane con uno strumento utile, gratuito e formativo”.

Per fruire gratuitamente dei due weekend di formazione online è sufficiente registrarsi sul sito: https://theitalianmarketingsummit.com