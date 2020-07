TESTOR (LEGA) * SENATO – SCOSTAMENTO BILANCIO: « DELUSI PARTITE IVA E PICCOLI IMPRENDITORI, CI SIAMO RITROVATI BUROCRAZIA E LUNGAGGINI »

Dl Agosto:Testor (Lega), paese deluso, scostamento è il loro dalla realtà. “In questi mesi abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto: potenza di fuoco, bazooka, slogan poderosi, promesse eclatanti che nessuno sarebbe rimasto indietro.

Una rappresentazione così lontana dalla realtà sarebbe comica se non fosse drammatica: solo bugie, l’illusione dei finanziamenti europei come panacea di tutti i mali, quando è chiaro che non serve portare a casa la promessa di tanti soldi se non si ha la capacità di investire affinché sia messa in moto l’economia reale, capacità di visione e coraggio.

Hanno deluso le partite iva, i piccoli imprenditori: un paese intero che chiedeva sostegno e concretezza e si è ritrovato burocrazia e lungaggini. Scuola, migranti, turismo: un completo fallimento su tutta la linea. Chiedono voti per lo scostamento: qui però ne esiste solo uno, quello loro dalla realtà del Paese”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor durante il dibattito sullo scostamento di bilancio oggi in Senato.