TERMOMETRO POLITICO * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: «PER IL 39,9% DEGLI INTERVISTATI È AGGRAVATA DALLA PRESENZA DI IMMIGRATI»

Sondaggi TP: per 2 italiani su 3 c’è emergenza violenza sulle donne.

Bentornati con il nostro consueto appuntamento settimanale riguardante le principali tematiche di politica interna ed internazionale. Questa settimana, focus sulla violenza sulle donne, conflitto in Ucraina e leadership del Movimento 5 Stelle. Inoltre, come sempre, l’aggiornamento delle intenzioni di voto e il livello di gradimento nei confronti di Giorgia Meloni. Cominciamo.

Sondaggi TP, violenza sulle donne: c’è emergenza. E nel rapporto con l’immigrazione…

Contestualmente con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) abbiamo chiesto se, in Italia, c’è un’emergenza violenza sulle donne.

La maggioranza del campione sostiene di sì e, in particolare, per il 44,6% “i casi di violenza e gli omicidi sono troppi, non accennano a diminuire anche perché la mentalità maschilista e patriarcale rimane molto forte”. Poi, un 24,3% considera che l’emergenza sì esiste, “anche se il problema è meno grave rispetto ad altri Paesi d’Europa, ma dobbiamo fare di tutto per arrivare, per esempio, a zero omicidi di donne”. Nel complesso, quindi, quasi il 69% del campione (poco più di 2 italiani su 3) sostiene che vi sia una emergenza violenza sulle donne.

Dall’altro lato, il 16,5% dei rispondenti non ritiene che esiste una emergenza violenza sulle donne: “siamo tra i Paesi con meno femminicidi e meno violenza, non c’è un’emergenza, anche se è giusto sensibilizzare per ridurla ulteriormente”. Infine, l’11,7% ritiene di “No, siamo tra i Paesi meno violenti al mondo, ma c’è una narrazione mediatica e ideologica distorta che vuole farci pensare che c’è un’emergenza”.

Sono in pochi, infine, non avere un’idea precisa o non voler rispondere (2,9%).

Rimanendo in argomento, passiamo alla correlazione percepita tra violenza sulle donne e immigrazione. Abbiamo chiesto se “Secondo lei le violenze sulle donne sono aggravate dalla presenza di immigrati”. Ne esce fuori un panorama interessante, con la tonica che afferma che sì, “i dati dicono chiaramente che gli stranieri violentano e stuprano molto più degli italiani, un motivo in più per ridurre molto l’immigrazione”. Questa è la risposta più frequente (39,9%) data da praticamente 4 rispondenti su 10.

A questi, fa eco un 10,5% che conferma questo legame, affermando di “Sì, ed era facilmente immaginabile. La strada, però, è una migliore integrazione ed educazione soprattutto dei giovani stranieri”. Rispetto, quindi, alla risposta precedente, c’è una fetta di popolazione che opterebbe per un maggior lavoro d’integrazione.

Dall’altra parte, un 15,6% opta per una correlazione socio-economica più che razziale e culturale: “No, tra gli stranieri i giovani poveri e in situazioni di degrado sono di più, è per questo che delinquono, non perché sono immigrati”.

Infine, con il 32,5% (seconda risposta più frequente del set) l’idea che non vi sia una correlazione diretta tra immigrazione e violenza sulle donne in quanto “l’uomo che commette violenza è innanzitutto un uomo, non conta l’origine, è la cultura maschilista che va sconfitta”. Anche in questo caso, sono in pochissimi (1,1%) a non sapere o non voler rispondere.

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3.100 interviste raccolte tra il 26 e il 28 novembre 2024.