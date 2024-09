TERMOMETRO POLITICO * TERRORISMO ISLAMICO: «PER IL 35,9% DEGLI ITALIANI L’INTEGRAZIONE NON HA FUNZIONATO»

07.07 - lunedì 2 settembre 2024

Gli italiani preoccupati dal terrorismo islamico. In una delle risposte alle domande precedenti si sosteneva che Telegram avesse protetto anche terroristi. Abbiamo chiesto, alla luce dell’attacco di Solingen (in Germania) se è preoccupato per il terrorismo islamico in Europa e in Italia. Qui c’è una maggioranza molto chiara.

La risposta più gettonata (35,9%) è quella che afferma che “sì, l’integrazione non ha funzionato, sono troppi i musulmani organizzati o i lupi solitari pronti ad agire, anche in Italia”. A ruota (27,1%) segui chi si ritiene preocuppato anche se “in Italia corriamo meno pericoli che in Francia e in Germania”.

Dall’altro lato, c’è un 19,7% che sostiene di non essere preoccupato più di tanto perché “gli attacchi sono stati relativamente pochi negli ultimi anni, in Italia non ce ne sono stati e difficilmente ce ne sarà uno”. Infine, il 13,8% del campione sostiene di non essere preoccupato e che si tratta “di una piscosi senza motivo alimentata da quei partiti e movimenti che puntano a demonizzare l’immigrazione”.

In questo caso, le persone preoccupate per il terrorismo islamico sono circa il doppio rispetto a quelle che si considerano non preoccupate (63% contro 33,5%).

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 2.900 interviste raccolte tra il 28 e il 29 agosto 2024.