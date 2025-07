TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGIO – OVERTOURISM IN ITALIA: «PER IL 55% DEGLI INTERVISTATI NON È UN PROBLEMA, SOLO IL 19% VUOLE LIMITARLO» (RILEVAZIONI 24/7/2025)

08.14 - martedì 29 luglio 2025

Dal mondo sovrappopolato alle città affollate: l’overtourism in Italia è un problema? Se per 2 italiani su 3 siamo troppi nel mondo, c’è maggior divisione su quanti siano i turisti nel Belpaese. L’opinione dominante è che, in realtà l’Italia non abbia un problema di “troppo turismo” (overtourism). Per il 37,3% “ci sono dei costi, ma i benefici sono di più, il turismo porta posti di lavoro e redditi, soprattutto in aree senza altre risorse”. Per un altro 17,6% è un rotondo “No, anzi, in altri Paesi meno attrattivi del nostro i turisti sono ancora di più, il turismo in Italia è poco, va incentivato ed aumentato”.

Dall’altro lato, poco meno di un rispondente su cinque (19%) sostiene che “Sì, in molte aree il turismo senza controllo sta facendo danni, alzando i prezzi e rendendo più difficile trovare un alloggio. Va fatto diminuire”. E ancora, per il 23,8%, c’è troppo turismo solo “in parte, perlomeno in alcune città d’arte, ma è inevitabile, non possiamo bloccarlo, ma provare a indirizzarlo verso altre mete meno affollate”

Andando a sommare le risposte, una maggioranza di italiani crede che non sia un problema o che, per lo meno, questo porti più benefici che svantaggi.

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 2.700 interviste raccolte tra il 22 e il 24 luglio 2025