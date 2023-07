TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGIO – CONTROFFENSIVA KIEV: « PER IL 44,1% È PROBABILE CHE L’UCRAINA CEDERÀ PARTE DEI TERRITORI OCCUPATI DALLA RUSSIA » (RILEVAZIONI 7/7)

10.44 - lunedì 10 luglio 2023

Sul futuro del conflitto in Ucraina, l’ipotesi ritenuta più probabile è un compromesso per cui l’Ucraina cederà parte dei territori occupati dalla Russia (44,1%). Sono in pochi a credere ad una lenta avanzata ucraina (20,2%), ad un’escalation con coinvolgimento di altri Paesi (12,6%) o ad un ritiro completo della Russia dai territori occupati nel 2022 (4,8%).

LINK

In merito alle sanzioni contro la Russia, sono più coloro che ritengono che non stiano funzionando (46,7%) rispetto a quelli che invece pensano di sì (22,4%). C’è un 27,7% che assume una posizione mediana e crede che le sanzioni stiano funzionando solo in parte ma non abbastanza per rendere Putin impopolare verso la popolazione.

La fiducia degli italiani in Giorgia Meloni rimane stabile al 43,4%. Le intenzioni di voto di Termometro Politico vedono Fdi stabile al 29,3%, Pd in calo al 19,6%, M5S e Lega in rialzo rispettivamente al 16,2% e al 9,3%. Forza Italia è in flessione al 7,5% mentre Azione avanza al 3,6%. Sinistra/Verdi al 2,8% sono davanti a +Europa al 2,5%, Italia Viva (2,4%) e Per l’Italia con Paragone (2,3%).

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 3700 interviste raccolte tra il 05 e il 07 luglio 2023.